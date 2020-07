Il figlio invalido ha diritto alla pensione di reversibilità? Come funziona nei casi in cui si intenda garantire un sussidio al figlio che presenta un certo grado di invalidità? In questo articolo gli esperti in materia fiscale di PdB risponderanno ad una domanda che molto spesso i lettori pongono alla redazione.

Come funziona la pensione di reversibilità quando è presente un figlio invalido?

La pensione di reversibilità è una forma di sussidio che spetta ai familiari superstiti dell’ex pensionato o lavoratore defunto. I criteri che stabiliscono il diritto all’agevolazione sono estremamente precisi. Essi prevedono che i familiari, al momento del decesso, risultino a carico del pensionato o lavoratore. La domanda che molti genitori si pongono è la seguente: il figlio invalido ha diritto alla pensione di reversibilità? Come funziona in questi casi?

Come prevede la normativa al riguardo, la pensione ai figli superstiti spetta entro un certo limite di età e di condizione economica. Tuttavia, nel caso in cui il figlio presenti un certo grado di invalidità, la questione cambia. Quando il figlio invalido ha superato la maggiore età può ugualmente diventare beneficiario di reversibilità. Questo diritto, però, non spetta per tutti i gradi di invalidità ma si limita ai casi più gravi.

Quali condizioni sono necessarie per la richiesta

Il figlio invalido ha diritto alla pensione di reversibilità? Affinché il figlio invalido erediti la pensione del genitore, al momento del decesso di quest’ultimo, deve presentare una inabilità totale. Questo significa che egli deve possedere una invalidità pari al 100%. Soltanto in questo caso può beneficiare della reversibilità indipendentemente dalla sua età. Tale grado di inabilità deve rispondere a quanto prevede l’art. 2 della Legge 222/1984. Questo significa che il presunto beneficiario di reversibilità deve essere impossibilitato a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa. Fanno eccezione alcuni impieghi con specifiche finalità come si indica qui.

Un aspetto da non dimenticare riguarda la non autosufficienza economica del figlio inabile. È necessario, per l’ottenimento della reversibilità, che il figlio non superi una certa soglia di reddito secondo le variazioni che si indicano di anno in anno. Soltanto se sussistono i requisiti che prevede la Legge, il figlio inabile può ottenere la pensione di reversibilità. Questo sempre nel pieno rispetto dell’ordine di assegnazione del diritto al sussidio.