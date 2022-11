Il figlio che lavora quando non si conta nell’ISEE del nucleo familiare?

Molto spesso il nucleo familiare ai fini ISEE non è facilissimo da individuare. E poi bisogna tenere conto dei redditi di ogni componente facente parte del nucleo. E proprio per questo bisogna fare attenzione a chi inserire e chi invece non va inserito. Perché questo potrebbe determinare l’importo di un reddito di cittadinanza o anche di un assegno unico. Ma anche del diritto o meno al Bonus sociale per pagare meno di bolletta di luce e gas. Il figlio che lavora quando non si conta nel nucleo familiare dei genitori, per esempio?

I figli nell’ISEE, un caso particolare

Un caso molto particolare del nucleo familiare ai fini ISEE è rappresentato dai figli. Rimangono nel nucleo familiare dei genitori, infatti, anche se hanno una diversa residenza. Anche se vivono altrove, quindi. Ma risultano a carico fiscalmente. Questo fino al compimento dei 26 anni. A meno che non siano sposati o a loro volta genitori.

Il figlio con meno di 26 anni, quindi, resta nel nucleo dei genitori, anche se con diversa residenza fino a quando rimane fiscalmente a carico. Ovvero ha redditi inferiori a 2.840 euro l’anno. Tranne nei casi sopra indicati.

Attenzione, conta la residenza

Ma quando si fa l’ISEE non si deve considerare solo chi vive effettivamente sotto lo stesso tetto. E tolta l’eccezione dei figli, bisogna prendere in considerazione anche quella del coniuge. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE anche se hanno diversa residenza. Ma questo è un caso diverso che ha bisogno di un ulteriore approfondimento. Visto che va scelto come domicilio quello di uno dei due e rientrano nell’ISEE tutti coloro che vivono in quel domicilio insieme al coniuge residente.

Ma se anche un componente del nucleo familiare non vive stabilmente nella residenza di famiglia, ma altrove, rientra nel nucleo se non cambia residenza. E se lavora i suoi redditi rientrano nell’ISEE familiare.

Il figlio che lavora quando non si conta nel nucleo familiare?

Se un figlio cambia città o regione per motivi di lavoro e mantiene la residenza a casa dei genitori, continua a far parte del nucleo familiare. Ed i suoi redditi rientrano nell’ISEE della mamma e del papà.

Supponiamo che una coppia di coniugi, entrambi disoccupati, abbia il diritto di richiedere il reddito di cittadinanza. Ma il figlio, che da anni vive in un’altra città e guadagna 50.000 euro l’anno, non ha mai cambiato residenza. I redditi del figlio, che non contribuisce alle spese della famiglia, rientrano nell’ISEE. E ai genitori non viene riconosciuto il diritto al reddito di cittadinanza.

La soluzione in questo caso è che il figlio cambi residenza e la sposti nell’abitazione in cui realmente è domiciliato. Questo permetterebbe ai genitori di accedere al sussidio da parte dello Stato.

Ma anche sull’assegno unico influisce

Consideriamo una coppia con 3 figli, due minorenni che vivono con mamma e papà, uno maggiorenne che vive per conto suo e lavora. Ma non ha mai cambiato residenza. Nella determinazione dell’assegno unico spettante per i figli minori rientra anche il reddito del figlio che non vive più in famiglia ma non ha cambiato residenza. Abbassando l’importo mensile spettante di beneficio. Anche in questo caso la soluzione è che il figlio che vive, ormai, fuori casa e produce un proprio reddito cambi residenza. Questo per non pesare sull’ISEE del nucleo familiare.