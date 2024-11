Il dividendo di Banco BPM è molto interessante e le quotazioni trascinano il Ftse Mib

Nel giorno dello stacco dell’anticipo del dividendo 2025 le quotazioni hanno sostenuto l’indice. D’altra parte il dividendo di Banco BPM è molto interessante e fa gola a molti investitori.

Sintesi dei risultati finanziari del Banco BPM nei primi nove mesi del 2024

Risultati finanziari principali

Il Banco BPM ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con un utile netto di 1,7 miliardi di euro, registrando un incremento del 79,8% rispetto ai 943 milioni dello stesso periodo del 2023. I proventi operativi sono aumentati dell’8,2%, raggiungendo 4,27 miliardi di euro, mentre il margine di interesse si è attestato a 2,58 miliardi di euro, in crescita del 6,7%. Questo aumento è attribuibile principalmente all’ampliamento dello spread commerciale, grazie al rialzo dei tassi d’interesse, e al contenuto impatto del costo dei depositi.

Il rapporto cost/income è sceso al 46,7%, migliorando rispetto al 48,4% dello stesso periodo del 2023, segnalando una maggiore efficienza operativa.

Aggregati patrimoniali al 30 settembre 2024

Gli impieghi netti verso la clientela ammontano a 101,4 miliardi di euro, con una riduzione di 4,1 miliardi rispetto all’inizio dell’anno. Tale calo è stato determinato sia dalle esposizioni performing (-3,8%) sia dalle esposizioni non performing (-8,7%). Le esposizioni nette deteriorate (NPE) sono pari a 1,7 miliardi di euro, con un’incidenza sul totale degli impieghi del 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,5% registrato a inizio anno.

Il Common Equity Tier 1 (CET1) stated è salito al 15,48%, rispetto al 14,16% di inizio anno. Questo aumento è stato favorito dalla crescita del patrimonio regolamentare e dalla riduzione delle attività ponderate per il rischio.

L’esposizione ai titoli di debito sovrani è pari a 34,77 miliardi di euro, di cui 13,55 miliardi in titoli di Stato italiani.

Prospettive per l’intero 2024

Il Banco BPM prevede un ulteriore miglioramento del margine di interesse rispetto al 2023, grazie a tassi medi più alti per l’intero anno. Anche le commissioni seguono una traiettoria di crescita, sostenuta dall’aumento delle masse finanziarie della clientela, influenzate positivamente dalla ripresa della raccolta netta e dall’effetto favorevole del mercato.

I costi operativi rimarranno stabili, ma sono previsti possibili accantonamenti una tantum legati alla conclusione di trattative sindacali per l’attivazione di un nuovo fondo esuberi.

Dal punto di vista del credito, la qualità del portafoglio migliora, con una costante riduzione del rapporto NPE. Le politiche creditizie continueranno a essere orientate alla selezione attenta della clientela, mantenendo coperture prudenti sia per le esposizioni performing sia per quelle deteriorate.

Per l’intero esercizio, il Banco BPM conferma un utile per azione previsto di 0,95 euro, con la possibilità di superare questa stima, e tutti gli obiettivi di utile e patrimonializzazione definiti nel piano strategico.

Il dividendo di Banco BPM è molto interessante

Il BancoBPM ha approvato un acconto sul dividendo 2025, relativo all’esercizio 2024, pari a 0,4 euro per azione, con un ammontare complessivo di 606,07 milioni di euro. Questa decisione è stata presa in considerazione dei risultati attesi per il quarto trimestre 2024 e porta la distribuzione totale agli azionisti per l’anno solare a 1,45 miliardi di euro, superando di 150 milioni le previsioni del Piano Strategico.

L’obiettivo di remunerazione complessiva per il periodo 2023-2026, pari a 4 miliardi di euro, sembra ora più facilmente raggiungibile, rafforzando la fiducia degli investitori. La cedola è stata staccata il 18 novembre 2024 e il pagamento avverrà a partire dal 20 novembre.

Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni del 14 novembre 2024, pari a 6,966 euro, il rendimento dell’acconto sul dividendo, al lordo delle imposte, è del 5,74%.

Conclusioni a valle della trimestrale

Il Banco BPM ha mostrato una solida crescita nel 2024, migliorando significativamente redditività, efficienza e qualità del credito. Le prospettive future indicano ulteriori progressi grazie al contesto favorevole dei tassi e a una gestione prudente degli accantonamenti e delle esposizioni deteriorate. La conferma degli obiettivi strategici evidenzia la fiducia del management nella capacità dell’istituto di raggiungere risultati sostenibili.

Il dividendo di Banco BPM è molto interessante: le indicazioni dell’analisi grafica

L’impostazioni delle quotazioni di Banco BPM è saldamente rialzista e con la rottura della resistenza in area 6,712 euro potrebbe ulteriormente accelerare al rialzo.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 6,712 euro potrebbe favorire un’inversione ribassista.

