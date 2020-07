Il corpo umano è davvero una macchina perfetta. Funziona in modo eccezionale. A ogni azione corrisponde una reazione. E tutto ciò che compone il nostro corpo ha ragione di essere. Se lo ascoltassimo di più, probabilmente avremmo molti meno problema. Il nostro corpo, infatti, ci lancia spesso dei segni. Questi possono verificarsi se si è troppo stanchi o stressati, per esempio. In qualche modo il nostro organismo sembra dirci che non ce la fa più. E lo stesso succede con alcune malattie. Ecco di cosa tratterà questo articolo. Lo sapevate che il corpo ci avvisa 24 ore prima di avere un ictus? Ecco tutti i segnali da non ignorare.

Cos’è un ictus?

L’ictus è un nome che indica un infarto e un’emorragia cerebrale. Le cellule nervose del nostro cervello dipendono dalla nutrizione e dall’ossigeno. Questi arrivano attraverso diversi vasi sanguigni. Quando questo meccanismo non funziona, si possono verificare dei problemi. Uno tra questi è proprio un ictus. Si tratta di un coagulo di sangue che ostruisce le arterie del cervello. Spesso è improvviso. La persona che viene colpita, infatti, potrebbe essere colta impreparata. Ma a quanto pare c’è un modo per poter provare a capire se siamo a rischio. Infatti, il corpo ci avvisa 24 ore prima di avere un ictus. Ecco tutti i segnali da non ignorare.

Tutti i segnali da tenere sotto controllo

Il primo segnale è un’alta pressione sanguigna. Molti ignorano questo sintomo. Eppure, si tratta del principale fattore di rischio in questi casi! Un segnale molto comune, poi, è il torcicollo. Se si ha un’emorragia in un vaso sanguigno del cervello, infatti, questo potrebbe essere un segno. Ovviamente, non stiamo dicendo che ogni volta che avete il torcicollo dovete correre dal medico. Ma quando avete altri sintomi, e si presenta anche il torcicollo, beh, allora sarebbe il caso di farsi controllare.

Inoltre, cercate di stare attenti quando avete dolori ai piedi e un fortissimo mal di testa. Assieme a questi, potreste sentire una sensazione di paralisi generale e dei disturbi visivi.

Anche una stanchezza improvvisa o un dolore alla spalla sono nella lista dei segnali che il corpo ci manda.

I sintomi dell’ictus possono manifestarsi in tanti modi diversi. Il rischio di ictus, poi, dipende anche dallo sotto di salute della persona. Ma se avete tutti i segni appena elencati, allora occhio. Non possiamo dire con certezza che si tratti di ictus. Ma il vostro corpo vi sta comunque chiedendo aiuto. Cercate di capire di cosa ha bisogno e, se necessario, consultate un medico.