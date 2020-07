La postura è fondamentale per stare bene. E quindi la cura dei piedi è importantissima. Passiamo ore a curarci i piedi. E ne spendiamo ancora di più a cercare le scarpe che più ci piacciono. Quelle file nei negozi e quelle giornate a spulciare le vetrine per trovare il paio che fa per noi. Ma siamo sicuri di valutare in modo adeguato il tipo di scarpe giuste? Dovremmo infatti sceglierle non solo in base all’estetica. È fondamentale comprarne un paio che non ci crei problemi! La bellezza è sicuramente importante, ma la salute lo è di più Quindi, ecco tutti i tipi di scarpe che potrebbero causare gravi danni al nostro corpo.

Brutta notizia per gli amanti dell’estate: le infradito non ci fanno bene!

Le infradito sono le scarpe predilette per questa stagione. Le usiamo tutti e per tutto il giorno. Soprattutto se ci troviamo in vacanza al mare. Ma abbiamo brutte notizie. Questo tipo di scarpa non fa per niente bene al nostro corpo. Le infradito, infatti, portano a un grave disallineamento delle caviglie. Inoltre, strofinandosi sulla pelle, creano anche delle fastidiose irritazioni cutanee. Anche le ginocchia ne risentono. Perché? Beh, perché i piedi non sono ben supportati!

Insomma, un no pieno per le nostre amate ciabattine da mare.

Scarpe basse, attenzione a come le indossate

Anche le scarpe basse possono creare danni al nostro corpo. Bisogna fare molta attenzione quando le indossiamo. C’è un piccolo trucco per continuare a indossare le nostre scarpe preferite senza rischiare nulla. Cosa? Dei plantari. Questi fisseranno la posizione dei tuoi piedi. Infatti, le scarpe basse non hanno supporto sotto l’arco e questo mette troppa pressione sulla fascia plantare. La conseguenza è un forte dolore a ginocchia e schiena. Meglio evitare!

Le scarpe a punta

Le scarpe a punta sono una vera e propria tortura per chi ha i piedi larghi. La punta così stretta, infatti, fa troppa pressione sulle dita dei piedi. In questo modo, le dita sono schiacciate. Il dolore che potrebbe derivarne non sarà di certo piacevole. E neanche le vesciche!

Tacchi alti, i migliori amici delle donne

I tacchi alti sono i migliori amici delle donne. Questo è indubbio. Ma non sono altrettanto amiche della nostra salute! Indossare tacchi alti porta a unghie incarnite, mal di schiena e distorsioni! Ecco un piccolo trucco per rimediare. Altera ogni tanto i tacchi con le scarpe basse. In questo modo preservai la tua salute! Lo stesso vale per le zeppe. Questo tipo di scarpa, infatti, non è rigida. Le nostre gambe hanno decisamente bisogno di scarpe più morbide! Altrimenti, potremmo avere dei gravi problemi a camminare.

Dunque, ecco tutti i tipi di scarpe che potrebbero causare gravi danni al nostro corpo. Scegliete il vostro paio con cura!