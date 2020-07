Investire su questo titolo della moda potrebbe essere ancora un affare. Potenziale rialzo del 134%

Investire su questo titolo della moda potrebbe essere ancora un affare. Per il titolo Moncler, infatti, l’analisi grafica e previsionale prevede un potenziale rialzo del 134%. Di questo aspetto ci occuperemo nel prosieguo di questo articolo. Prima, però, vogliamo ricordare un aspetto molto importante che rafforza quanto scritto precedentemente.

Se si vanno a guardare le performance del titolo negli ultimi cinque anni, qualunque sia l’arco temporale considerato, sono sempre state superiori al settore di riferimento. Ad esempio negli ultimi cinque anni Moncler ha guadagnato il 104% a fronte di un settore moda che ha perso ill 26%. Le cose non cambiano se si restringe l’orizzonte temporale agli ultimi 3 mesi. In questo caso il titolo dei piumini ha guadagnato il 28%, mentre il settore di riferimento ha perso lo 0,4%. Tuttavia in quest’ultimo caso, cosa mai successa prima, Moncler ha fatto peggio dell’indice italiano che nello stesso periodo di tre mesi ha guadagnato il 12,1%.

Anche nei modi bui della moda, quindi, Moncler si conferma un ottimo titolo con ottime potenzialità di guadagno.

Investire su questo titolo della moda potrebbe essere ancora un affare: i livelli individuati dall’analisi grafica e previsionale

Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 13 luglio in rialzo del 1,43% rispetto alla seduta precedente a quota 34,65€.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma ormai da fine giugno le quotazioni stanno oscillando intorno al livello 34,428€. Questa lunga fase laterale potrebbe essere interrotta dai rialzisti solo con una chiusura giornaliera superiore a 35,274€. In questo caso si aprirebbero le porte al raggiungimento degli obiettivi rialzisti indicati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 25,89€.

Time frame settimanale

Su questo time frame la situazione è molto chiara con le quotazioni che non hanno nessun ostacolo lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 37,856€. Un superamento di questo livello in chiusura di settimana farebbe accelerare le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 49,949€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 61,99€ (III° obiettivo di prezzo).

Time frame mensile

Sul mensile la proiezione in corso è ribassista, ma il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 27,129€ ha determinato un forte rialzo tuttora in corso. Le quotazioni, quindi, si stanno avvicinando all’importantissima resistenza in area 36,8€/37,4€. Una chiusura mensile superiore a questa area farebbe scattare il rialzo fino in area 43,4€. Alla rottura di questo livello, poi, gli obiettivi successivi sono quelli indicati nel box rosso. Da notare che il raggiungimento di area 79€ implicherebbe un apprezzamento del 134% dai livelli attuali.

