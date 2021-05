Ora che abbiamo sperimentato appieno le potenzialità del lavoro da remoto, sappiamo che uno dei vantaggi più evidenti è che possiamo farlo da dove vogliamo. E come reagiremmo se ci dicessero che c’è un luogo mozzafiato, tra le campagne della Toscana, dove trasferendoci in smart working paghiamo solo metà dell’affitto? È proprio così: il Comune di uno dei borghi più belli d’Italia paga fino al 50% dell’affitto a chi si trasferisce lì in smart working. Si tratta di Santa Fiora, in provincia di Grosseto.

Un borgo da record

Situato alle pendici del Monte Amiata e a pochi chilometri dalla Val d’Orcia, Santa Fiora è un borgo di circa 2.500 abitanti che sorge tra le colline. Già ricordato in alcuni documenti risalenti alla fine del IX secolo, la sua origine è altomedievale. Fu dimora dei conti Aldobrandeschi e degli Sforza, fino poi ad essere annessa al Granducato di Toscana. Viene anche citata da Dante nel VI canto del Purgatorio.

Oggi il borgo conserva pienamente l’atmosfera magica di tutta la storia che ha visto passare. Nel 2015 il Touring Club l’ha insignito della Bandiera Arancione, riconoscimento assegnato ai comuni per spiccate capacità turistiche. Inoltre, fa parte dei Borghi più Belli d’Italia, associazione che mette insieme tutte le chicche della penisola. Insomma, un luogo da sogno, in cui lavorare in tranquillità immersi nella bellezza.

Il Comune di uno dei borghi più belli d’Italia paga fino al 50% dell’affitto a chi si trasferisce lì in smart working

È fresca la notizia dell’inaugurazione di Santa Fiora Smart Village, un’iniziativa che prevede incentivi comunali per chiunque si trasferisca nel borgo in smart working. Il Comune è appena intervenuto per mettere l’accesso alla fibra Wi-Fi in tutto il paese, per venire incontro ai lavoratori. Prevede di coprire il 50% degli affitti da due a sei mesi (oppure di contribuire con 200 euro al mese) a qualsiasi nuovo cittadino. È previsto anche un bonus di 1.500 euro per chi decida di trasferirsi definitivamente, stabilendo a Santa Fiora la propria residenza. Un’occasione davvero unica per tutti i nuovi nomadi digitali.

Approfondimento

Ecco il suggestivo borgo italiano in cui è possibile andare in vacanza gratis donando al Comune questo semplice oggetto