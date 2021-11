I concorsi stanno procedendo alla grande e grazie alle procedure agevolate dovute all’emergenza Covid 19, sembra che qualcosa stia finalmente cambiando. Questo miglioramento non riguarda solo gli aspiranti dipendenti della PA, ma anche l’amministrazione stessa, che potrà presto basarsi su una nuova forza lavoro. Le opportunità che si stanno affacciando nel panorama delle assunzioni si rivolgono a diplomati e laureati, così da garantire a tutti importanti possibilità di impiego.

Su questa scia, queste due splendide città sul mare offrono 36 nuovi posti di lavoro a diplomati e laureati: Trieste e Bari. Nello specifico, l’Università di Trieste e l’Università Aldo Moro di Bari hanno recentemente pubblicato diversi bandi per reclutare rispettivamente 20 e 16 unità. Scopriamo i dettagli e come inviare la domanda di partecipazione.

Iniziamo con Trieste. L’università ha indetto una selezione pubblica per 20 posti di Categoria C, posizione economica C1. Si tratta dunque di un concorso aperto ai diplomati, per cui non è necessario possedere il diploma di laurea. È bene precisare che 6 dei 20 posti sono riservati agli ufficiali e volontari di complemento congedati, ma senza demerito.

Il concorso si articola in due prove scritte e una orale ma potrebbe disporsi una preselezione che garantirà l’accesso agli scritti ai primi 120 candidati.

Una volta conclusasi anche la fase orale, l’amministrazione procederà con la valutazione dei titoli, i cui dettagli sono elencati all’articolo 7 del bando di concorso.

È possibile inviare la domanda in via telematica entro e non oltre il prossimo 24 novembre.

Passiamo ora ai bandi dell’Università Aldo Moro di Bari e vediamo cosa prevedono.

16 posti personale amministrativo e tecnico

L’Università di Bari ha pubblicato diversi bandi di concorso per un totale di 16 assunzioni.

Le aree di interesse sono l’area amministrativo-gestionale e tecnica e per l’elaborazione dei dati. Nello specifico, la selezione è finalizzata a ricercare 14 figure di categoria D e 2 di categoria C. Pertanto, la maggior parte dei posti è riservata a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea magistrale.

Rispetto a Trieste, qui tutti i posti sono riservati prioritariamente agli appartenenti alle Forze armate. Tuttavia, ciò non impedisce ai civili di partecipare e di poter ben sperare di superare la selezione.

Anche in questo caso, il concorso si suddivide nelle canoniche prova scritta e orale, eventualmente precedute da una preselezione di 30 domande a risposta multipla.

È possibile inviare la domanda entro il 9 dicembre seguendo le indicazioni previste in ciascun bando di concorso disponibile all’apposita pagina online.