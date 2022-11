Nelle ultime settimane spesso di è parlato della Juventus non per la sua rinascita sportiva (5 vittorie di fila consecutive in serie A), ma per la spada di Damocle dell’inchiesta in corso da parte degli organi competenti.

La Consob, infatti, ha sostenuto, nella relazione firmata dal presidente Paolo Savona che il “bilancio d’esercizio al giugno 2021” dei bianconeri non è “conforme alle norme che ne disciplinano la redazione”. Sembrerebbe, infatti, secondo questa relazione che la Juventus messo in atto manovre per salvare i bilanci nel periodo Covid.

Siamo, quindi, in presenza di uno scontro il cui esito di deciderà nei prossimi mesi e potrebbe avere conseguenze importanti sul titolo.

In attesa delle risultanze della giustizia contabile e non solo, il caso plusvalenze che impatto potrebbe avere in Borsa sulla Juventus? In particolare, quali sono le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica? Sappiamo, infatti, che i grafici scontano in anticipo quanto potrebbe accadere in futuro su un titolo. In particolare, scontano le aspettative degli analisti.

Analisti le cui raccomandazioni danno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Di particolare interesse, però, è la dispersione tra le diverse raccomandazioni che è inferiore all’8%.

Che qualcosa incomba sul titolo è anche evidente da un altro aspetto. La riscossa sportiva, iniziata dopo la vittoria nel derby della Mole, non ha trovato un pronto riscontro in Borsa.

Il caso plusvalenze che impatto potrebbe avere in Borsa sulla Juventus? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 16 novembre con un ribasso del 5,12% rispetto alla seduta precedente a quota 0,2778 euro.

Come si vede dal grafico l’andamento in corso sul titolo è laterale con le quotazioni che si stanno muovendo all’interno del trading range 0,2724 euro (I obiettivo di prezzo) e 0,2943 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe imprime un deciso movimento direzionale alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Con la massima estensione che potrebbe andare a collocarsi in area 0,20 euro. Al rialzo, invece, gli obiettivi potranno essere calcolati solo a inversione avvenuta.

