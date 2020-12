Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non sono trascorsi troppi giorni da quando la nota catena tedesca Lidl ha generato un po’ di scompiglio tra i consumatori. Nel volantino di alcuni giorni fa, si diffondeva la notizia della vendita di alcuni capi a marchio Lidl. Si trattava di scarpe e calzini di stampo sportivo e di particolari T-shirt, riportanti proprio il marchio del discount. Ora il caso Lidl è destinato a crescere con il lancio di questo nuovo capo.

Ecco perché quello del Lidl è divenuto un vero e proprio caso

Nulla di particolarmente strano, mettere in vendita dei capi con il proprio marchio. La stessa situazione si era verificata anche l’anno scorso e aveva destato meno stupore. Per qualche particolare ragione, uno degli ultimi volantini Lidl ha attirato l’attenzione di migliaia e migliaia di consumatori. Nella specie, scarpe, calzini e T-shirt riportanti il logo, sono stati fortemente desiderati da tanti acquirenti. Questi, alle prime luci dell’alba, si sono recati nei supermercati per acquistare questi particolari capi.

La scena ripresa in numerosi video, diffusi successivamente in rete, è divenuta iconica. Una vera corsa con i carrelli ad accaparrarsi quanti più prodotti di questo genere. Il motivo? La rivendita, con prezzo centuplicato di questi prodotti sul web. Si tratta di un fenomeno noto nei Paesi anglosassoni e che siamo abituati a vedere meno in Italia. Cresce nel pubblico di consumatori, il desiderio di possedere necessariamente un certo capo più o meno cheap. Che quello del Lidl sia divenuto un caso, è indiscusso.

Il nuovo capo a marchio Lidl

Il caso Lidl è destinato a crescere con il lancio di questo nuovo capo, è certo. In rete circola una nuova importante notizia per i fan del marchio Lidl. La catena ha deciso di lanciare un nuovo maglione a marchio proprio. Si tratta di un maglioncino natalizio, realizzato con gli stessi colori presenti sul marchio: blu, giallo e rosso. Qualche icona natalizia per avvertire tutto il candore del Natale e, ovviamente, il famoso marchio concentrico.

Per il momento, si tratta di un maglione venduto solo in Gran Bretagna al costo di 7,99 sterline. In Italia arriverà prossimamente, probabilmente sarà presente già nel prossimo volantino. In Italia, il prezzo di vendita sarà di circa 9 euro. Non resta, quindi, che aspettare per comprendere se esso riuscirà a catalizzare la stessa l’attenzione del pubblico dei consumatori.