Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Prendiamo l’inverno, lungo e freddo, che porta con sé dolori, acciacchi e influenza. Contrastiamolo con limone, basilico e rosmarino e otterremo una bomba di succo benefico praticamente a costo zero con gli ingredienti di casa. Se il generale inverno ha deciso di dichiararci guerra, allora schieriamo il nostro esercito, fatto di ingredienti semplici e salutari. Se, poi, ci piace il miele e decidiamo di aggiungerlo, la nostra barriera contro virus e mali di stagione, sarà ancora più potente.

Gli ingredienti

Recuperiamo intanto i nostri ingredienti per questo succo che ci darà grande protezione:

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

mezzo litro d’acqua;

tre limoni, meglio se di coltivazione biologica;

due cucchiai di miele;

quattro foglie di basilico;

un rametto di rosmarino.

Se in casa abbiamo questi ingredienti e queste piantine aromatiche, il costo di questo succo sarà veramente irrisorio.

La preparazione

Ecco come preparare una bomba di succo benefico praticamente a costo zero con gli ingredienti di casa:

puliamo per bene il rosmarino e il basilico, che spesso si prestano a ospitare piccoli parassiti delle piante;

prendiamo il mixer e inseriamo le foglie di basilico, gli aghi di rosmarino, l’acqua, il limone e il miele;

centrifughiamo il tutto e cerchiamo di bere il nostro succo entro pochi minuti, per non disperdere tutti i benefici dei nutrienti presenti.

Una variante per la circolazione

Nel caso in cui decidessimo di “investire” in questo succo benefico, facendolo giustamente diventare un’abitudine di casa, allora possiamo inserire una variante per la circolazione sanguigna. I nostri Esperti consigliano infatti di aggiungere del concentrato non zuccherato di frutti di bosco. Meglio ancora, ovviamente se decidessimo di inserire mirtilli, ribes e more freschi in questo succo, che, a questo punto, diventerebbe un frullato benefico. La ricchezza incredibile di vitamine e flavonoidi fa sì che queste due ricette rappresentino un rimedio naturale perfetto per questa stagione, senza ricorrere alle medicine. L’apporto poi dei frutti di bosco permetterà di migliorare la circolazione del sangue, combattere la ossidazione arteriosa e investire sulla memoria e sulle funzioni cerebrali.

Approfondimento

Incredibile come la chiamino erbaccia ma non costa nulla e fa benissimo alla salute