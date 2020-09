Ecco i segreti per scoprire dove si nasconde la salute

In questo precedente articolo abbiamo affrontato il tema, quanto mai attuale, del concetto errato o distorto di salute. In realtà il significato al quale ci si riferisce è molto più vasto e non può essere chiamato in causa solo quando si è malati. La salute è di fatto un bene nascosto da preservare sempre, con cura e con costanza. Allora ecco i segreti per scoprire dove si nasconde la nostra salute.

Il ritmo sonno-sveglia

Il primo segreto è quello di rispettare i ritmi sonno-veglia. Vanno assicurate al sonno un numero minimo di ore di riposo a notte, dalle 6 alle 8 ore. Vanno evitate sostanze eccitanti già dal pomeriggio e la televisione in camera. Di sera, meglio prediligere una cena leggera e le attività concilianti con il riposo. La lettura di buon libro o anche la visione di un buon film in salotto, non sono da disdegnare. Per alcuni la soluzione potrebbe passare anche per l’ascolto di una buona musica e il consumo di una bevanda rilassante. Meglio evitare invece attività fisiche ad alto impatto durante le ore che precedono il momento di andare a dormire.

L’alimentazione

La salute passa per la nostra tavola, e non è uno slogan. In linea di massima sarebbe perfetta la dieta mediterranea, che è varia e ricomprende tutti i principi nutrizionali. Attenzione, nei casi specifici, alle intollerante, alle allergie e a tutto ciò che può provocarci una cattiva digestione, un rallentamento dell’intestino o uno stato infiammatorio. Ancora, prediligere un regime alimentare privo di cibi spazzatura, ma ricco invece di frutta e verdura. Infine, non dimenticare di bere tantissima acqua.

Gestire lo stress

Su questo punto sarebbe più corretto dire che bisognerebbe limitare, se non proprio eliminare, tutte le fonti di stress. Dunque una particolare attenzione va riservata alla programmazione della nostra giornata. È proprio necessario, intelligente e per noi salutare andare a sovraccaricarla di mille impegni?

L’attività fisica per migliorare la salute

Abbiamo già accennato all’attività fisica, dicendo che quella ad alto impatto, di sera, sarebbe da evitare. Ma questo non vale per il resto della giornata. Anzi, quella è fondamentale in quanto allena mente e corpo simultaneamente, e aiuta a scaricare lo stress. Tiene in salute il sistema muscolare e scheletrico, gli apparati e gli organi, ma anche l’umore e l’anima. L’ideale sarebbe riuscire a praticare, nell’arco della settimana, sia un’attività aerobica che un’attività di potenziamento muscolare.

Imparare a rilassarsi

Questo suggerimento potrebbe costituire una sorta di terzo momento della settimana, da ritagliare per se stessi. Una volta familiarizzato con le varie tecniche, potrebbero bastare anche soli 15 minuti di pratica giornaliera.

Quest’epoca ci ha abituati a correre ed essere frenetici, per cui dobbiamo imparare a rilassarci. Mettere in sospeso la mente, liberarla, è fondamentale per ridurre gli effetti dannosi dello stress. Possiamo aiutarci con lo yoga, con la meditazione, attraverso gli esercizi di respirazione. Può sembrare un paradosso, ma dobbiamo imparare anche a respirare nel modo giusto. Una respirazione consapevole ossigena i tessuti, migliora il funzionamento del nostro corpo e, in definitiva, il nostro stato di salute generale.

Ecco i segreti per scoprire dove si nasconde la nostra salute

Infine, il benessere personale passa per il nutrimento di animo e psiche, prestando attenzione alla nostra individualità. Scopriamo cosa ci piace fare e dedichiamo tempo ai nostri hobbies. Il cinema, la fotografia, la cucina, i viaggi possono essere delle modalità di espressione e di realizzazione della nostra persona. Bello e sano è anche poter condividere i piccoli piaceri della vita con i nostri cari: amici, colleghi, parenti. Potremmo regalarci e regalare dei momenti che fanno bene all’animo, per farne dono a noi stessi e a chi più amiamo.