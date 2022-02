Il Bitcoin da inizio anno scende di oltre il 15% e il movimento non sembra, al momento, avere intenzione di arrestarsi. Non è quindi un buon momento per le criptovalute che di giorno in giorno, oltre ai vari rischi insiti (il più importante è che non hanno corso legale), continuano a perdere appeal in quanto la tedenza al ribasso continua a rafforzarsi.

Il Bitcoin potrebbe essere all’inizio di un nuovo crollo. Si sconsigliano vivamente acquisti

Dopo che a inizio gennaio, abbiamo tracciato le nostre previsioni per il 2022, oggi andremo ad aggiornare la nostra strategia di investimento per capire quale operatività mantenere sulla moneta digitale.

Ecco le nostre proiezioni sui prezzi per il 2022:

area di minimo 38.415/46.335

area di massimo 70.345/79.114.

Il Bitcoin (BTC EUR), da inizio anno ha segnato il minimo a 29.190,40 ed il massimo a 42.193,11. In questo momento, quota a circa 33.634 -4,95%. Dai massimi annuali del 2021 fino ad oggi, la discesa è stata di circa il 44%.

Per il momento, è stato ampiamente sforato al ribasso il minimo atteso per quest’anno e se qualcosa non cambierà nelle prossime settimane, si suppone che anche il minimo dello scorso anno (22.658,90) possa essere rotto al ribasso.

Il Bitcoin potrebbe essere all’inizio di un nuovo crollo ed ora andremo a spiegare i motivi di questa nostra affermazione.

La strategia di investimento

La tendenza settimanale e mensile è ribassista. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore a 39.956 saranno possibili nei prossimi 12/18 mesi minimi inferiori all’area 10.000 euro.

Come al solito, i livelli operativi indicati verranno aggiornati di mese in mese per aggiustare il tiro e per essere sempre più affdabili e precisi.

Quale strategia di investimento?

Rimanere a bordo campo e se possibile mantenere operazioni al ribasso. Si sconsiglia vivamente di acquistare o di accumulare questi ribassi in quanto il movimento potrebbe essere ancora molto profondo e forse per alcuni inatteso.