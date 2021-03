Quando si vuole iniziare un orto o un giardino in balcone bisogna tenere presenti alcune caratteristiche: come il tipo di pianta, il seme migliore ho anche la tipologia di vaso più adatta. Ne abbiamo già parlato in un altro articolo, vedendo assieme come fosse possibile riciclare un oggetto di utilizzo comune per trasformarlo in un vaso originale ed economico.

Oggi però parleremo di uno specifico prodotto e del perché se vogliamo un balcone fiorito e profumato come un giardino dovremmo tutti comprare questo vaso.

Il vaso in tessuto geotessile

Possiamo trovare in commercio dei vasi composti da materiali studiati per resistere all’esterno, conosciuti come tessuti geotessili. Questi particolari vasi non vengono realizzati con materiali naturali deperibili ma con fibre sintetiche in polipropilene e poliestere. Questi vasi non sono quindi particolarmente ecologici, ma presentano altri vantaggi che li rendono ottimi per essere utilizzati in un balcone.

Le fibre che formano questo materiale vengono intessute meccanicamente per creare una maglia abbastanza fitta da non far fuoriuscire la terra, ma comunque non ermetica. Il vaso quindi manterrà le proprietà traspiranti di un tessuto sebbene si tratti di un materiale ben più resistente.

I vantaggi del vaso in tessuto in balcone

Possiamo elencare i vantaggi di un vaso in tessuto in due modi: dal punto di vista pratico e dal lato della coltivazione.

Nella pratica un vaso in tessuto è molto leggero e maneggevole. Una caratteristica che permette di spostarlo facilmente e inoltre aiuta a diminuire il peso totale al quale il nostro balcone dovrà far fronte. Allo stesso modo questi tipi di vasi sono anche pieghevoli: sono quindi semplici da ritirare e facili da riporre dato che non occupano molto spazio.

Dal punto di vista della coltivazione invece la caratteristica più importante, come abbiamo già accennato, è la traspirazione. Questa garantisce una migliore ossigenazione dell’apparato radicale, permettendo così di coltivare nel balcone anche piante che in un vaso normale non avremmo potuto. Inoltre proprio grazie a questo aspetto le nostre piante cresceranno più sane e rigogliose, trasformando il nostro giardino in un piccolo angolo di paradiso profumato.

Ecco allora che abbiamo visto il motivo per cui se vogliamo un balcone fiorito e profumato come un giardino dovremmo tutti comprare questo vaso.