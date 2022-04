Per contribuire ad una sana ed equilibrata alimentazione è necessario distribuire correttamente i nutrienti. In generale, sarebbe consigliato suddividere il cibo della giornata in 5 pasti: 3 principali (colazione, pranzo e cena) e 2 spuntini da consumare a uno a metà mattinata e l’altro a metà pomeriggio. Ad esempio, gli esperti consiglierebbero di mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, ma anche 2 porzioni di latte e i suoi derivati.

Il cibo ci fornisce tutti quegli elementi necessari per il benessere dell’organismo. Non solo vitamine e minerali, ma anche fibre per il benessere dell’intestino. Non dimentichiamo i carboidrati, le proteine e i grassi. La nostra alimentazione dovrebbe essere molto diversificata e contenere gli alimenti presenti nella famosissima dieta Mediterranea.

Qualche buon consiglio

Una corretta alimentazione è fondamentale per rimanere in salute. Ma anche non saltare i pasti sarebbe utile per il nostro benessere. Infatti, questa cattiva abitudine porterebbe non solo a pericolosi cali di energia, ma anche a spossatezza, mal di testa, irritabilità, ecc. Inoltre, saltare un pasto vuol dire anche arrivare molto affamati al pasto successivo. Ricordiamo anche che mangiare di fretta, non solo comprometterebbe la corretta digestione, ma potrebbe aumentare il nostro peso corporeo.

Ecco che cosa dovremmo mangiare come spuntino per riempire la pancia e non arrivare affamati all’ora di pranzo o cena

Sappiamo, come detto, che dovremmo consumare 5 pasti al giorno. Ma spesso pensiamo che solo la colazione, il pranzo e la cena siano fondamentali. In realtà non dovremmo sottovalutare l’importanza dello spuntino. Parliamo di un pasto leggero, solitamente formato da cibi non cucinati e che si consuma a metà mattinata o nel pomeriggio. Lo spuntino non dovrebbe essere troppo abbondante, perché ha il compito di saziare ma non appesantire lo stomaco. Gli alimenti che si consumano durante questo pasto dipendono molto anche dal tipo di lavoro e dalla nostra età.

Ad esempio, se svolgiamo un lavoro sedentario e la maggior parte del tempo lo passiamo seduti davanti ad un pc, allora gli esperti consiglierebbero di mangiare della frutta secca (noci, mandorle, nocciole, ecc.). Questi alimenti sarebbero un’importante fonte di fibre, indispensabili per il nostro organismo. Ma apporterebbero anche acidi grassi omega 3 e 6 e avrebbero proprietà antiossidanti.

Non dimentichiamo la frutta essiccata (prugne, albicocche, ecc.). Parliamo di alimenti che hanno subito un processo di disidratazione e a cui è stata sottratta la maggior parte dell’acqua. Questi frutti fornirebbero al nostro organismo molta energia e sarebbero fonte di importanti fibre.

Naturalmente, nel nostro elenco, non possono mancare la frutta e la verdura. Ad esempio, possiamo preparare delle porzioni di carote e sedano o portare in ufficio una mela o una banana. Anche lo yogurt sarebbe un ottimo alimento da consumare come spuntino, a patto che sia magro e senza zuccheri aggiunti. Quindi, ecco che cosa dovremmo mangiare come spuntino per rimanere leggeri e soddisfatti.

