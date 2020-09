Credevate che i vampiri fossero solo creature fantastiche? Dovete ricredervi. I vampiri non sono solo esseri millenari che vivono in castelli e si trasformano in pipistrelli. Anzi, alcuni sono proprio come noi. È proprio vero: i vampiri esistono davvero e si aggirano tra di noi.

Creature misteriose incutono terrore e attrazione

Ammettiamolo, siamo stati tutti affascinati dai vampiri. Queste creature misteriose incutono terrore e attrazione allo stesso tempo. E c’è un vampiro per ogni generazione. Se nell’Ottocento il vampiro per antonomasia era il conte Dracula, negli anni queste creature sono cambiate. Sono diventate ad esempio i bei vampiri interpretati da Tom Cruise e Brad Pitt in Intervista col vampiro.

E hanno infine preso le sembianze di giovani moderni come Edward Cullen in Twilight. Ogni versione ha però degli elementi in comune. Questi vampiri sono esseri sovrannaturali e si cibano del sangue di persone o animali. Non sopportano la luce e possono essere uccise piantandogli un paletto al cuore. E, dobbiamo ammetterlo, hanno anche un ottimo senso dello stile.

I vampiri esistono davvero e si aggirano tra di noi, anche in Italia

Ma quindi è vero che i vampiri esistono? Se pensiamo a esseri millenari che si trasformano in pipistrelli, allora la risposta è no. Esistono però persone che dichiarano di essere dei vampiri. Queste infatti non solo hanno adottato lo stile e le abitudini dei vampiri della letteratura e dei film, ma affermano anche di aver bisogno di sangue. Molti di questi vampiri veri infatti si riuniscono spesso per bere il sangue di donatori volontari. Se per alcuni questo è più un capriccio, altri dichiarano di aver bisogno di sangue umano per vivere. Dicono infatti di sentirsi molto male e privi di forze se non bevono sangue ogni giorno.

Questi umani-vampiri molto spesso hanno anche un ciclo circadiano inverso al nostro: dormono di giorno e sono svegli di notte. Questo perché molti non sopportano la luce solare. Il gruppo di vampiri più folto è presente a New Orleans, negli Stati Uniti, città legata all’occulto e alla stregoneria. In Italia esiste invece un gruppo detto Lega Italiana Real Vampires. I soci della lega affermano di essere vampiri e il suo fondatore Horus Sat dice di essere figlio di un vampiro. Non esistono quindi i vampiri delle leggende. Sono però tra noi però persone che si identificano con queste creature e ne hanno adottato anche le abitudini più inquietanti.