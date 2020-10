Come rendere più grandi le scritte su Whatsapp. Stai rischiando di perdere qualche diottria a causa dei caratteri troppo piccoli di Whatsapp? Oppure devi sempre mantenere al massimo la luminosità del telefono, col risultato che questo consuma troppa batteria ed è sempre scarico? Sicuramente per molte persone la dimensione dei caratteri su Whatsapp può risultare eccessivamente piccola. E se si spende tanto tempo a rispondere ai messaggi, è meglio evitare di sforzare troppo gli occhi. Devi sapere che, fortunatamente, l’applicazione consente di rendere più grandi le scritte aumentando la dimensione dei caratteri di cui sono composte. Ora non ti resta che capire come farlo. Il procedimento è molto semplice e non richiede dispendio di tempo. Vediamo come rendere più grandi le scritte su Whatsapp.

Su Android

Accedi alla schermata principale di Whatsapp e premi sull’icona posta in alto a destra della schermata principale dell’applicazione. E cioè, quella in cui visualizzi tutte quante le conversazioni attuali e passate. Riconoscerai l’icona in questione perché caratterizzata dalla presenza di tre puntini posti l’uno sopra l’altro. Da lì, accedi alla voce ”Impostazioni”, poi a ”Chat”. Nella schermata successiva, non ti resta che selezionare la voce ”Dimensioni Carattere”, cliccarla e selezionare ”Piccole”, ”Medie” o ”Grandi”. Fatto ciò, la modifica risulterà subito operativa.

Su iOS/iPhone

Nel caso dell’iPhone, Whatsapp utilizza la dimensione caratteri impostata dallo smartphone. Quindi, non è possibile cambiarla mediante le impostazioni dell’applicazione. Bensì, tramite quelle del telefono. Quindi, chiudi Whatsapp, Safari o qualunque altra applicazione tu abbia avviato sul tuo cellulare. Ti ritroverai nella schermata principale dell’iPhone. Cerca l’icona rappresentante una rotellina e recante la scritta ”Impostazioni” e cliccala. Accedi alla voce ”Schermo e Luminosità” e scorri il menù fino ad arrivare a ”Dimensioni Testo”. Clicca il pulsante e regola a tuo piacimento la dimensione del testo mediante l’apposito pulsante. Fai scorrere il piccolo pallino a sinistra se hai intenzione di rendere il testo più piccolo, a destra se vuoi renderlo più grande. Per capire quanto grandi saranno le scritte, osserva come cambia quella posta in alto allo schermo e che recita ”le app che supportano il font dinamico si adatteranno alle dimensioni del testo indicate sotto”. Quest’ultima, infatti, funziona da tester. Una volta raggiunte le dimensioni desiderate, lascia andare il pallino. Anche in questo caso, le modifiche saranno subito operative. I tuoi occhi ti ringrazieranno.