I sindacati sono allarmati: mancano gli insegnanti secondo le recenti ricognizioni. Le cattedre vuote sono un problema che si presenta ogni anno. I sindacati hanno contato circa 85mila insegnanti in meno al riavvio delle attività. Un numero cresciuto rispetto allo scorso anno di circa 20mila unità. I posti vacanti vanno coperti, non è possibile sempre mettere una pezza last minute con supplenze e spostamenti.

Gli insegnanti mancano al Nord

La paura del coronavirus nelle regioni del Nord ha ampliato la preoccupazione del mondo scolastico. Quanti insegnanti saranno disponibili a sedersi in cattedra nelle regioni del Nord? Negli ultimi 4 anni i posti scoperti sono stati rimpiazzati tramite concorsi. La Cisl consiglia di attivare una procedura di reclutamento e stabilizzazione come avviene nella Pubblica amministrazione e in tutti contesti lavorativi come chiede la Corte di Giustizia europea.

Cosa fa il Miur

Il Ministero dell’Istruzione spinge per fare i concorsi. La linea è tracciata. Prossimamente si darà seguito alle prove selettive dei concorsi banditi per 78 mila insegnanti. Un numero considerevole per coprire le cattedre rimaste scoperte da Nord a Sud. Il problema della mancanza di insegnanti è nazionale.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

La supplenza l’ancora di salvataggio

Il personale docente manca non ora ma da sempre. Negli ultimi due anni il problema ha assunto dimensioni gigantesche per i fuoriusciti dal mondo della scuola per la quota 100. I docenti in Italia sono vecchi. La quota 100 ha permesso la fuoriuscita di 20mila unità all’anno. Il vuoto d’organico ha messo alle strette l’istituzione scolastica.

La preoccupazione dei sindacati

I sindacati ritengono che i numeri siano più alti e punta l’indice contro il Ministero reo di aver fatto una pianificazione dell’organico difettosa.

Mobilità tra docenti

Il ministero ha coperto le cattedre libere sfruttando la mobilità tra docenti. Gli insegnanti hanno presentato 108.676 domande, 90.306 per la mobilità territoriale e 18.370 per quella professionale. Oltre 96 mila i docenti effettivamente coinvolti. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 55.008, pari a oltre il 55% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nonostante questi numeri i sindacati sono allarmati: mancano gli insegnanti.