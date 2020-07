La polizza RCA è obbligatoria per ogni automobile e motocicletta che circola sulle strade. Per molti italiani rappresenta una vera e propria tassa da pagare per utilizzare i propri mezzi e in moltissimi si mettono alla ricerca dell’offerta più economica. Per questo motivo l’IVASS ha imposto una maggior trasparenza alle compagnie assicuratrici. Ma spesso dietro ad un preventivo allettante si nascondono pericolose insidie.

Vediamole insieme e scopriamo che se hai queste polizze auto, rischi grosso: ecco perché .

Attenzione al mercato delle assicurazioni

Secondo una stima di Deloitte, il mercato delle assicurazioni auto in Italia muove oltre 16 miliardi di Euro all’anno. Un volume d’affari di queste dimensioni attira ovviamente diversi truffatori. Infatti, spesso accade che sedicenti “broker” assicurativi offrano a prezzi vantaggiosi polizze assicurative di importanti compagnie. Si tratta di migliaia di false polizze RC Auto con i loghi delle principali compagnie assicurative. Spesso un impeccabile servizio on line per l’assistenza ai clienti nasconde un contratto truffaldino. E ancor peggio, i clienti sono inconsapevoli del fatto di non essere coperti da alcuna assicurazione in caso di sinistro.

Nel 2019, le forze dell’ordine hanno scoperto oltre 220 siti che operavano senza l’autorizzazione da parte dell’IVASS. L’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ha individuato e sanzionato proposte create ad hoc con l’unico scopo di vendere ai cittadini contratti senza alcuna copertura. Con il rischio, in caso di incidente o di un controllo, di sequestro del veicolo, ritiro della patente e denuncia.

Se hai queste polizze auto rischi grosso: ecco perché e come tutelarsi

Il rischio, in caso di controllo delle forze dell’ordine o di incidente è quindi elevatissimo. Ma c’è dell’altro. Le organizzazioni criminali a capo di queste truffe utilizzano spesso documenti di vittime di furti d’identità per registrare i propri siti. Capita infatti che i documenti che vengono utilizzati siano quelli dei clienti precedentemente truffati con le false polizze. La sottoscrizione di contratti truffaldini quindi, espone al rischio di essere pesantemente sanzionati per non essere coperti dall’assicurazione obbligatoria. Inoltre il rischio di dover pagare di tasca propria i danni di un eventuale sinistro è altrettanto probabile, così come essere indagati per truffa. Insomma, è assolutamente necessario prestare la massima attenzione quando si sottoscrive un contratto assicurativo!

Se abbiamo il timore che la nostra polizza possa non essere regolare, non dobbiamo farci prendere dal panico. Il sito dell’IVASS ha predisposto un’apposita sezione antitruffa che possiamo controllare in ogni momento. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni può darci certezze sulla bontà della polizza che abbiamo sottoscritto e sulle proposte che abbiamo ricevuto. E può eventualmente fornire assistenza per denunciare eventuali truffe.