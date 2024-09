Viaggiare spesso in treno può diventare costoso, ma con alcuni accorgimenti è possibile risparmiare notevolmente sui biglietti. Ecco cinque consigli pratici per ridurre i costi di viaggio in treno.

Viaggi spesso in treno? Ecco come risparmiare più soldi possibili: prenotare in anticipo

Uno dei modi migliori per risparmiare sui biglietti del treno è prenotare con largo anticipo. Sia Trenitalia che Italo offrono biglietti a prezzi ridotti se acquistati settimane prima della partenza. Prenotare almeno un mese prima può portare a sconti notevoli, soprattutto nelle tratte più lunghe e richieste.

Utilizzare le carte fedeltà e iscriversi ai programmi di sconto

Registrarsi ai programmi fedeltà di Trenitalia (come CartaFRECCIA) o Italo (Italo Più) è un ottimo modo per accumulare punti ogni volta che si viaggia, che possono poi essere convertiti in sconti o biglietti gratuiti. Inoltre, iscriversi alle newsletter può permetterti di essere sempre aggiornato sulle promozioni disponibili, come offerte last minute e codici sconto .

Scegliere biglietti flessibili o promozioni

Trenitalia e Italo offrono numerose opzioni promozionali. Ad esempio, Italo Special permette di viaggiare con uno sconto fino al 50% in determinate fasce orarie, mentre Trenitalia offre il 2×1 Sabato, una promozione che consente di viaggiare in due pagando un solo biglietto il sabato. Inoltre, entrambe le compagnie propongono tariffe Super Economy o Low Cost, molto più convenienti rispetto al prezzo standard .

Usare portali di confronto prezzi

Portali come Trainline e Lowcomotive permettono di confrontare i prezzi dei biglietti tra diverse compagnie ferroviarie. Questi siti possono offrire una panoramica delle migliori offerte disponibili in quel momento e facilitare la prenotazione del biglietto più conveniente .

Approfittare delle agevolazioni

Esistono sconti per specifiche categorie di viaggiatori, come studenti, over 60 o gruppi. Ad esempio, Trenitalia offre il Cartafreccia Young per i giovani fino a 30 anni, con riduzioni dal 30% al 50%. Anche gli anziani possono approfittare di sconti con carte specifiche, riducendo ulteriormente il costo del viaggio .

Viaggi spesso in treno? Ecco come risparmiare più soldi possibili. Seguendo questi consigli, viaggiare in treno può diventare molto più economico.

