I segni zodiacali che la Luna ricolmerà d’oro dal 16 al 22 ottobre

Il mese di ottobre si presenta carico di fortuna per il segno che lo rappresenta. Fino al 23 il Sole in Bilancia regalerà i benefici influssi caratteristici di questo segno su tutto lo zodiaco. In particolare alcuni segni saranno particolarmente fortunati nella settimana che entra.

Un ottobre ben bilanciato

Il segno della Bilancia, come tutti i segni d’aria, non è rappresentato da un animale, ma da due piatti in equilibrio, una bilancia, appunto. La rappresentazione naturalmente esprime anche le caratteristiche del segno. Si tratta di una realtà ben equilibrata, che nella vita evita gli eccessi. Un segno che vive molto in armonia e con cui è piacevole stare.

Proprio questa armonia gli dona anche molto fascino e una grande capacità relazionale. Nello stesso tempo, però, rischia di divenire intollerante, quando si accorge che gli altri sono disarmonici e non rispondono alle sue attese. Sarà proprio questa folata di equilibrio che si spargerà sullo zodiaco nel mese di ottobre.

Ci sarà, poi, anche la Luna piena a regalate qualche colpo di fortuna in più. Sagittario, Ariete e Bilancia ne coglieranno i favori. Una Luna ricca di promesse per chi ha voglia di mettersi in gioco.

I segni zodiacali che la Luna ricolmerà d’oro nella settimana prossima

La Luna ancora trova la sua influenza durante tutta la settimana che va dal 16 al 22 ottobre. Da domenica 16 a martedì 18, la Luna si presenta in Cancro, un segno che ama proprio per la sua ospitalità. Sarà il momento per lui per cogliere un attimo di fortuna.

Tuttavia, anche il Cancro ogni tanto attraversa qualche momento in cui le relazioni diventano confuse e un po’ tese. Potrebbe essere proprio il lunedì 17, in cui è meglio cercare un luogo tranquillo per poter riascoltare la magica voce lunare.

Dal 18 al 20 ottobre 2022

Il giorno 18 la Luna abbandona il segno del Cancro per entrare in quello del Leone. Sarà una giornata in cui si potrebbe avvertire il passaggio sotto forma d’incertezza. Bisogna allora ricompattare le proprie forze e attendere il mercoledì 19. Tra i segni zodiacali che la Luna ricolmerà d’oro, c’è il Leone. Insieme al Sole suo protettore, si creerà una magica alleanza di luce. Sicuramente qualche cosa di positivo nascerà per il segno del Leone.

La Luna in Vergine

Venerdì 21 la Luna sarà già nel segno della Vergine, restandoci fino al giorno seguente. Se aumenteranno le capacità riflessive, quelle della Vergine saranno ancora più che potenziate. Essendo il segno più intellettuale dello zodiaco, sarà il momento per poter anche programmare del relax per il prossimo weekend.

Lettura consigliata

Il segno zodiacale del mese di ottobre e i suoi aspetti poco noti