Una giornata in spiaggia non è la stessa senza un bel libro a tenerci compagnia. Avere le parole di un autore con sé nella propria borsa da mare, infatti, fa sentire meno soli e più coccolati. Ma la scelta è davvero ampia e non sempre sappiamo cosa portare sotto l’ombrellone. E noi siamo qui per dare alcuni consigli. Dunque, ecco i romanzi migliori da portare con noi in spiaggia per avere una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

La magia del ritorno, Nicholas Sparks

Iniziamo questa brevissima guida con un nome sicuramente noto alla maggior parte di noi. Stiamo parlando di Nicholas Sparks che questa volta ci delizia con il suo “La magia del ritorno”. Questo romanzo, emozionante e pieno di sentimento, racconta di Trevor Benson e delle sue estati trascorse da bambino con il nonno. Quest’ultimo lascia proprio al protagonista in eredità la vecchia casa e lì l’eroe di Sparks andrà a vivere, proprio in questo luogo di ricordi, dopo essere rimasto ferito e aver perso il posto di chirurgo. Un susseguirsi di eventi lo porterà alla ricerca del vero amore e della sua essenza più intima e profonda.

Percy Jackson, Rick Riordan

Rick Riordan ci regala una storia che oscilla tra modernità e antichità. A condurre il tutto è Percy Jackson, un giovane ragazzo dislessico che non riesce a trovare il suo posto del mondo. Andando avanti, scoprirà di essere un semidio e si ricongiungerà con un mondo di divinità di cui non conosceva assolutamente l’esistenza. L’autore riprende i miti greci e li trasforma, dandogli una nuova connotazione, in una lotta che prova in tutti i modi a far trionfare il bene. Il romanzo è simpatico, divertente, dinamico e leggero, perfetto per i giovani ma anche per gli adulti che vogliono ritrovare un sorriso più fanciullesco.

I leoni di Sicilia, Stefania Auci

Autrice e ambientazioni siciliane. Presentiamo per ultimo proprio “I leoni di Sicilia”, in cui Stefania Auci ci racconta una storia che di certo ci coinvolgerà. La storia ci farà entrare subito nel dramma del terremoto che ha scosso la Calabria nel ’99 per poi spostarsi nella ridente e soleggiata Palermo. Attraverso gli sforzi dei due protagonisti, Ignazio e Paolo, conosceremo a fondo la città, insieme alla gioia per il successo ma anche agli ostacoli che le persone possono porre sul nostro cammino.

Perciò, ecco i romanzi migliori da portare con noi in spiaggia per avere una giornata all’insegna del relax e del divertimento! Ovviamente questa è solo una piccola lista. Ce ne sono tantissimi altri tra cui scegliere che di certo ci incanteranno!

