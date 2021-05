Basta a volte un attimo di distrazione, allontanarsi dai fornelli per qualche minuto e quello che stavamo cucinando rimane attaccato al fondo della padella. Il risultato è una cena da buttare e una padella da pulire con olio di gomito. è sicuramente accaduto a tutti almeno una volta nella vita, non c’è da disperarsi. è possibile, infatti, eliminare ogni traccia del cibo bruciato dalla pentola e farla tornare come nuova. Ecco un vecchio rimedio della nonna a molti sconosciuto per pulire una padella bruciata senza fatica più un consiglio per conservare una bistecchiera perfetta.

2 ingredienti e la padella torna come nuova

Consoliamoci pensando che anche i cuochi più attenti possono bruciare una pietanza e ritrovarsi col fondo di una padella nero. Nella quotidianità di tutti noi potrebbe accadere anche col semplice pentolino per scaldare il latte: la pellicola che si forma sembra impossibile da rimuovere. I rimedi tradizionali, come l’aceto e il bicarbonato, non sempre garantiscono un risultato soddisfacente e richiedono oltretutto del tempo prezioso e molta fatica. Per eliminare le varie incrostazioni sul fondo di una padella è necessario un bagno di candeggina.

Quello che bisogna fare, quindi, è lasciare la padella o la pentola immersa nell’acqua e aggiungere mezzo bicchiere di candeggina. Lasciare riposare per qualche ora e sciacquare bene col normale detergente per piatti.

Ecco cosa fare, invece, per una bistecchiera sempre perfetta e impedire che si formino le incrostazioni nere tanto difficili da rimuovere dopo la cottura della carne. Quando la bistecchiera è ancora fumante, cospargerla con mollica grattugiata e lasciarla raffreddare. Successivamente pulire con una spazzola dalle setole dure.

Questi piccoli trucchi ci permettono di risparmiare tempo nel rimediare a un piccolo errore in cucina.