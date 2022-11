I pericoli per i mercati sono racchiusi nei prezzi che si formeranno nei prossimi giorni

Più i prezzi continuano a salire e più coloro che sono rimasti short o a bordo campo continuano a indicare svariati motivi per cui alle porte si potrebbe formare uno swing ribassista. Qualcuno invita proprio a scappare dai mercati. In una tendenza rialzista, o ribassista, le parti in gioco sono contrastanti, anche se una parte prevale sull’altra, e questo imprime direzione. Qualcuno afferma che solo quando tutti indicano possibile una strada, in quel momento si potrebbe formare un’inversione di tendenza. La nostra view e l’atteggiamento, invece, sono quelli del’osservatore e di coloro che ritengono che i pericoli per i mercati sono racchiusi nei prezzi, non nelle mere ipotesi. Queste servono a poco, e quello che conta è se una direzione continua o meno, oppure se inverte o meno.

La seduta di contrattazione odierna sembra assumere maggiore forza di ora in ora. Alle ore 16.33 abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.383

Eurostoxx Future

3.897

Ftse Mib Future

24.515

S&P 500 Index

3.990,21.

I mercati azionari non si danno pause. Il rally continuerà fino a Natale?

Dal 17 ottobre, scadenza del nostro setup, i prezzi si sono riallineati alla previsione. Questo andamento potrebbe continuare fino a tutto il mese di dicembre.

Cosa attendere nei prossimi giorni e fino a venerdì

Il rialzo dovrebbe continuare, anche se è prevista una pausa fra mercoledì e giovedì.

I pericoli per i mercati sono racchiusi nei prezzi che si formeranno di giorno in giorno

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.165. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 13.400.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.843. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.661.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.280. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 23.030.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.944. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.744.

Gli oscillatori indicano la seguente direzione per il momento

I prezzi potrebbero continuare a salire, e al momento non si individuano particolari pericoli. La giornata di domani darà nuove indicazioni in merito, e i nostri oscillatori confermeranno o meno la tendenza espressa.