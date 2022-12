I migliori panettoni da assaggiare durante le festività spendendo poco. Il basso costo ci aiuta

Natale all’insegna del risparmio per quanto riguarda dolci e prodotti artigianali presenti nella grande distribuzione. Scopriamo i marchi che ci aiutano ad abbinare al meglio la qualità e il prezzo.

L’offerta di panettoni in questo periodo è sempre ricca e variegata. Scegliere non è facile ma possiamo trovare diverse guide su internet che ci aiutano a non sbagliare. L’elenco dei panettoni che ci regalano la maggiore qualità facendoci spendere poco è lungo, quindi vediamo di conoscere meglio i 6 panettoni che più di tutti potrebbero soddisfarci.

Partiamo con quello che può farci spendere di meno, cioè il panettone Le Grazie dell’Esselunga, prodotto da Maina per la catena di supermercati milanese. Troviamo i prodotti a partire a 4,99 euro nella versione classica. Molto interessante anche la versione senza canditi ma con uva sultanina e scaglie di cioccolato.

Se saliamo di prezzo incontriamo il panettone Bauli classico a un prezzo di 7,54 euro. Si tratta di un prodotto che non tramonta mai, da sempre presente nelle tavole degli italiani durante le feste. La lunga lievitazione da all’impasto una consistenza inimitabile che è il marchio di fabbrica di questo panettone.

Prodotti tutti italiani

Tra i migliori panettoni da assaggiare troviamo Il Viaggator Goloso al prezzo di 10,66 euro. Si sale con il prezzo e la qualità rimane discreta. Il marchio Unes è presente con oltre 200 punti vendita e cerca di proporre sempre prodotti sicuri al giusto prezzo per soddisfare le esigenze delle famiglie. La fantasia non manca e, invece di provare il panettone classico con uvetta e canditi, potremmo scegliere quest’anno una variante intrigante cioè il panettone con i frutti esotici.

Si raggiunge una qualità ottima con Tre Marie, un panettone che ha conquistato i pasticceri. Il costo è di 12,89 euro a confezione. Lievitazione di 72 ore per avere una morbidezza ideale e un gusto davvero sorprendente. Grano italiano al 100%, la tradizione si perde nel tempo e si rinnova secolo dopo secolo a Milano fino ad arrivare ai giorni nostri. L’obiettivo è quello di garantire un ottimo rapporto qualità prezzo all’interno della grande distribuzione.

I migliori panettoni da assaggiare e le varietà di prezzo

Per questo motivo anche lo storico marchio milanese Vergani ha messo a disposizione la sua esperienza sfornando prodotti adatti a tutti. Il panettone con cui ha scalato le classifiche nella grande distribuzione ha un costo di 14,90 euro e i test di laboratorio hanno stabilito l’alta qualità. D’altronde in questo periodo una fetta di panettone rappresenta il modo più gustoso di fare colazione. Vergani ci consiglia di affiancarlo a una tazza di Barbajada.

Una menzione spetta anche al panettone di Carrefour con il costo di 5,49 euro a confezione. Distribuito con il marchio Terre d’Italia, il produttore è proprio Vergani. La qualità quindi è garantita ma il prezzo scende nettamente. Tutte le case di produzione ormai propongono 2 o 3 versioni dei loro prodotti per soddisfare le necessità delle famiglie italiane e le varie catene di distribuzione che troviamo nel territorio nazionale. Le scelte in base alle capacità del nostro portafoglio non mancano. Sicurezza e qualità rimangono elementi fondamentali di queste eccellenze italiane.