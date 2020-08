Quali sono i metodi veloci e infallibili per togliere le macchie di sangue dai tessuti?

Eliminare le macchie di sangue, specie se vecchie, da qualsiasi tipo di tessuto, è sempre difficile e spesso occorre molto tempo. Ci è capitato magari di provare e riprovare anche con i migliori detergenti ma l’alone non va mai via del tutto, per non parlare poi dei capi delicati che abbiamo dovuto mandare direttamente in lavanderia.

Ecco dei metodi veloci e infallibili per togliere le macchie di sangue dai tessuti

Acqua fredda e sapone

Se prese in tempo le macchie di sangue fresche dovrebbero andare via agendo subito con acqua fredda e magari un pò di sapone di Marsiglia. Mai usare quella calda che al contrario fissa la macchia sul tessuto. Se dovesse restare l’alone far eseguire un lavaggio in lavatrice.

Acqua gassata o ossigenata

L’acqua gassata può essere molto utile per togliere le macchie di sangue dai tessuti più delicati. Grazie alle sue bollicine di anidride carbonica le macchie vengono eliminate in quanto riescono a penetrare nelle fibre del tessuto.

Per il sangue secco occorre l’acqua ossigenata. Basta versare qualche goccia sulla macchia e lasciare agire per qualche minuto. Dopodichè sciacquare con acqua fredda. Questo metodo è efficace su cotone e Lino.

Ci sono anche altri modi

Aceto bianco e succo di limone

Un altro metodo per togliere le macchie di sangue dai tessuti è con l’aceto bianco.

Inumidire il tessuto in acqua fredda, metterlo a bagno con l’aceto e lasciare agire per una mezz’ora. Togliere il vestito e strofinare energicamente nel punto macchiato. Sciacquare con acqua fredda e procedere al lavaggio come di consueto.

Il succo di limone è altrettanto efficace sulle macchie di sangue. Mettere a bagno il capo in acqua fredda. Strizzarlo e inserirlo in una busta. Versare all’interno del succo di un limone e 100g di sale. Chiudere la busta e strofinare energicamente. Togliere il capo dalla busta e lasciarlo asciugare al sole. Una volta asciugato procedere al normale lavaggio.

Bicarbonato

Anche il bicarbonato può essere efficace.

Mettere il capo macchiato in una bacinella con acqua e bicarbonato e lasciarlo un po’ in ammollo. Strofinare la macchia con cura e risciacquare con tanta acqua fredda.

Acqua e sale

Questo metodo è perfetto anche per le macchie mestruali. Preparare una soluzione di acqua e sale e metterla sulla zona interessata. Il sale ha un potere abrasivo e disidratante e vedremo la macchia sciogliersi. Lavare il capo con acqua fredda. Se la macchia non è andata via eseguire un lavaggio in lavatrice.