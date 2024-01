La partita sembrerebbe giocarsi intorno ai tassi di interesse e sembrerebbe che i mercati siano saliti quasi festeggiando un eventuale rallentamento dell’economia e l’inizio di una politica espansiva delle Banche centrali Eppure la storia sembrerebbe dire il contrario: i tagli dei tassi all’inizio sono stati ben visti dai mercati ma poi questi ci hanno ripensato e sono tornati indietro per diversi punti percentuali e per qualche mese, se non per anni. Ora andremoa vedere cone si comportano i mesi a Wall Street e quali potrebbero essere le dinamiche di breve termine.

Cosa attendere durante l’anno?

Di seguito come si comportano in media i mercati americani e quindi con probabalità del 76% gli altri listini azionari internazionali.

In gennaio tutti i giorni sono mediamente positivi, con un aumento del rendimento giornaliero nella seconda parte del mese;

il mese di febbraio è caratterizzato da una prima parte (i primi 7 giorni) con un rendimento negativo e nei restanti giorni un rendimento positivo sebbene inferiore a quello di gennaio;

marzo e aprile sono stati mesi con un rendimento giornaliero sempre positivo;

maggio e giugno sono caratterizzati da una seconda parte del mese con rendimenti più bassi rispetto alla media mensile;

luglio, agosto e settembre sono i mesi dove si concentrano maggiormente i giorni con un rendimento negativo. In particolare in settembre, che è tra i mesi dell’anno quello con la performance media peggiore;

ottobre è solitamente un mese di ribasso ma anche dove vengono segnati bottom rilevanti;

novembre e dicembre sono due mesi mediamente molto positivi e c’è un’elevata probabilità che possano essere di massimo annuale.

I mesi a Wall Street e dinamiche di breve termine

La chiusura della seduta di contrattazione del 24 gennaio è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dow Jones

37.806,39

Nasdaq C.

15.481,92

S&P500

4.868,55.

Il quadro grafico rimane invariato. Tutto quello che accadrà per questa settimana viene ravvisato come interlocutorio. Se la seduta di domani chiuderà sotto questi livelli (sono stati aggiornati ulteriormente rispetto a ieri) ci dovremo preparare a una fase ribassista, altrimenti ravviseremo probabilità ulteriori a favore della continuazione rialzista:

Dow Jones

37.100

Nasdaq C.

14.751

S&P500

4.689.

