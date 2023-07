Era da fine marzo che sul Dow Jones non si vedevano due settimane consecutive così rialziste. Questa dimostrazione di forza ha fatto sì che le quotazioni, come anticipato settimana scorsa, accelerassero al rialzo allontanandosi dai livelli che fino a quel momento le avevano trattenute. Adesso, però, i mercati azionari americani sono chiamati a confermare l’ottimo rialzo delle ultime due settimane. Le quotazioni, infatti, sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale, sono arrivate su livelli molto importanti che potrebbero determinare o un’inversione al ribasso oppure un’accelerazione ribassista. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive in tal senso.

I mercati azionari americani sono chiamati a confermare l’ottimo rialzo delle ultime due settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 14 luglio a quota 34.509,04, in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 2,29%.

Time frame giornaliero

Era dal 2019 che non si vedevano 10 sedute consecutive con chiusura superiore all’apertura. Una chiara dimostrazione di forza che nel caso precedente ha visto le quotazioni continuare a salire anche nelle sedute successive. Adesso, però, sono arrivate a un punto chiave che potrebbe essere o accelerazione rialzista oppure di inversione ribassista.

Come si vede dal grafico, infatti, il Dow Jones è arrivato a contatto con l’importantissima resistenza in area 35.415. Il suo superamento potrebbe favorire uno sviluppo rialzista secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario le quotazioni potrebbero andare incontro a un ritracciamento che potrebbe significare inversione nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 33.666.

Time frame settimanale

Anche a livello settimanale le quotazioni sono alle prese con la forte resistenza in area 36.149. Il suo superamento potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario potrebbe essere favorita una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

Articoli che potrebbero interessarti

Gita romantica in uno dei borghi più belli d’Italia, la perla medievale amata da Mia Ceran

Le coppie perfette sono quelle di questi segni zodiacali che stanno bene assieme perché altamente compatibili