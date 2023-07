Gita romantica in uno dei borghi più belli d’Italia, la perla medievale amata da Mia Ceran

In Abruzzo c’è un posto magico, impregnato di storia e cultura. È così speciale che anche la giornalista Mia Ceran ha voluto nominarlo luogo del cuore. Per passare una giornata tra le colline in compagnia del buon cibo, potresti fare una gita romantica in uno dei borghi più belli d’Italia. Ecco di quale parliamo e cosa c’è da vedere.

Il Centro Italia è cosparso di piccoli borghi che sono un vero e proprio concentrato di natura e tradizione. L’Abruzzo non fa eccezione come Regione, proponendo tra i suoi confini tanti luoghi caratteristici. Sono l’occasione perfetta per passare una domenica rilassante con tutta la famiglia. Uno di questi deliziosi centri si trova in provincia dell’Aquila e conta una manciata di abitanti. Famoso per la splendida cornice collinare e le mura antiche, sarà l’oasi di pace che stavi cercando. Ecco come si chiama e perché non dovresti perdere la possibilità di esplorarlo.

Gita romantica in uno dei borghi più belli d’Italia dall’anima antica

Ci sono realtà che rimangono impresse nella mente e nel cuore. Per Mia Ceran, giornalista e conduttrice tv, a questa descrizione corrisponderebbe Santo Stefano di Sessanio. Le piccole dimensioni di questo centro permettono di scorgere angoli di cultura in ogni dove. Abbarbicato su una collina a circa 1250 metri d’altezza, gode del panorama surreale del Parco Nazionale del Gran Sasso. Ha origini datate in epoca medievale, e i segni passati si vedono nelle costruzioni e nella struttura stessa del posto. Le abitazioni sono in pietra calcarea bianca e dominate fino al 2009 dalla Torre Medicea.

Porte e mura di un periodo lontano si alternano per le vie del centro storico. La Casa del Capitano è un’egregia testimonianza del Quattrocento, mentre le chiese situate dentro e fuori dal borgo ne impreziosiscono il valore storico. A poca distanza c’è poi il Castello di Roccacalascio, che si impone dai più di 1500 metri su cui svetta.

Attività e piatti tipici

Per il prossimo weekend, dunque, si potrebbe organizzare una gita romantica in uno dei borghi più belli d’Italia. In effetti, a Santo Stefano di Sessanio le possibilità non mancano. Si può esplorarne la zona circostante incamminandosi per gli appositi sentieri. Ma si potrebbe propendere anche per una gradevole escursione a cavallo, oppure in sella alla bici. Tra i prodotti gastronomici locali ci sono formaggi pecorini, tartufi e legumi. Anche se il vero vanto sono probabilmente le lenticchie, totalmente biologiche e di una qualità rara e pregiata. Con queste si cucina una deliziosa zuppa della casa, servita con quadrati di pane fritto nell’olio di oliva. Chi non resiste alla carne, tuttavia, potrà soddisfare il palato con l’agnello alla chiaranese. Si tratta di una specialità ottenuta dagli allevamenti di Campo Imperatore, accompagnata da formaggio e uova.

Lettura consigliata

Un angolo di paradiso in Toscana: un’isola selvaggia e incontaminata da vivere in estate