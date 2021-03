L’Italia ha scoperto lo smart working con la pandemia del Covid. Il lavoro da casa, però, da necessità per il distanziamento sociale, potrebbe rivelarsi un’opportunità. Le aziende possono ridurre i costi, eliminando gran parte delle postazioni fisse. Ma anche i lavoratori risparmiano, sia in termini economici che di tempo. Non a caso, secondo recenti ricerche, circa il 60% delle aziende ritiene il lavoro da remoto qualcosa su cui investire. Ma quali sono i lavori più richiesti per lo smart working in Italia? La risposta potrebbe rivelarsi utile anche alla domanda come trovare un lavoro nella crisi.

Le figure più ricercate nel campo digitale

Secondo il sito iltuosmartworking.it, tra le figure professionali più richieste in campo digitale c’è quella del social media manager che si occupa della gestione dei profili social dell’azienda o di qualsiasi ente. Lo stipendio è variabile in base a livello, esperienza e competenze. Altri lavori 2.0 da poter svolgere da casa sono quelli del copywriter per siti Web e testate online, sul piano della scrittura di testi originali, e il grafico per disegni ed elaborazioni multimediali. Sempre in ambito digitale, un’opportunità può essere quella del web developer, che si occupa della progettazione e creazione di siti Internet.

I lavori più tradizionali che possono essere svolti da remoto

Tra i lavori più tradizionali che possono essere svolti da remoto c’è il customer service (assistenza telefonica alla clientela), certamente tra i lavori più richiesti per lo smart working in Italia dalle aziende. Quanti conoscono bene almeno un’altra lingua possono invece cimentarsi nella traduzione di testi per aziende o case editrici, ma anche enti. Altro profilo tradizionale che può svolgere i suoi compiti col solo ausilio del Pc è il contabile. Non sono poche le aziende che decidono di avvalersi di contabili personali, full time o part time, ma anche di assistenti amministrativi per sbrigare pratiche e documenti. Sul lato business, infine, ci sono gli evergreen: il rappresentante di vendita e l’agente assicurativo.