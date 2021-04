Molti detestano il suo sapore, che ricorda vagamente il sapone.

Tuttavia simili reazioni sono spesso dovute alla mancanza di abitudine. In Paesi come il Messico è praticamente in tutte le ricette. Come in Italia il prezzemolo. E difatti gli assomiglia.

Ecco qual è la pianta aromatica che sembra prezzemolo e non lo è, ha molti utilizzi e fa bene.

Il coriandolo, un curioso aneddoto

In Italia questo termine indica principalmente il minuscolo pezzettino di carta colorata carnevalesco. Tuttavia è anche il nome di una pianta. Il coriandolo appunto.

Non è un caso, però, che abbiano lo stesso nome. Difatti nel Rinascimento, i semi di coriandolo ricoperti di zucchero svolgevano la funzione di confetti. Ci si lanciavano addosso durante il carnevale e ai matrimoni. Successivamente i semi di coriandolo sono stati sostituiti dagli attuali pezzetti di carta, che hanno mantenuto però il nome originario.

Breve storia

Nonostante sia principalmente utilizzato nella cucina orientale e sudamericana, questa pianta è originaria del bacino del Mediterraneo.

Era conosciuta e apprezzata da Egizi, Greci e Romani. A Roma si preparava addirittura un famoso condimento a base di coriandolo. Questa pianta veniva già utilizzata a scopo medico, date le sue innumerevoli proprietà.

In cucina

Le foglie sono utilizzate sia fresche che essiccate. Si possono usare per condire praticamente qualunque pietanza.

I semi si utilizzano secchi oppure vengono macinati per farci una spezia.

Nella cucina tailandese, vengono utilizzate persino le radici.

Il coriandolo è impiegato moltissimo anche come aroma in pasticceria, per la birra e nella produzione di liquori.

Proprietà

L’infuso di coriandolo si usa contro la diarrea, l’indigestione, l’aerofagia e persino contro l’emicrania. È anche un antibatterico e un fungicida.

Tuttavia ciò che la rende realmente una pianta del benessere è la sua proprietà chelante.

È infatti una delle poche piante usate contro l’accumulo di metalli pesanti nell’organismo umano.

Dunque ecco qual è la pianta che sembra prezzemolo e non lo è, ha molti utilizzi e fa bene.