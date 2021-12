Il 2022 è ormai alle porte e quindi è tempo di iniziare con i buoni propositi. Tutti noi vorremmo arrivare a gennaio 2023 come persone un po’ migliori, rispettando tutti gli obiettivi che ci prefiggiamo in questi giorni.

Ma rimanere disciplinati per un intero anno può davvero essere un’impresa titanica. Per cui, è bene seguire qualche consiglio utile, che ci possa aiutare ad iniziare bene questo anno fatto da tanto miglioramento personale.

Cerchiamo quindi di capire quali sono i fondamentali buoni propositi per iniziare il 2022 con grande slancio e serenità.

Ecco che cosa dovremmo fare

La prima cosa da fare, a partire proprio dal primo gennaio, è cercare di aggiustare la propria routine quotidiana. Spesso ci sembra di non avere abbastanza tempo per portare a termine tutto quello che dobbiamo fare ogni giorno, ma in realtà c’è un trucco. Infatti, con la giusta pianificazione, possiamo implementare una routine più efficiente che ci permetta di rispettare tutti i nostri impegni.

Ad esempio, possiamo decidere di svegliarci mezz’ora prima, così da avere tempo di fare un po’ di moto prima di partire per andare a lavoro.

Possiamo, poi, fissare ogni sera della settimana delle cose da fare. Ad esempio, il lunedì è il giorno delle pulizie, il martedì del relax in casa, il mercoledì dell’uscita con gli amici e così via. In questo modo, avremo una vita più prevedibile e più rilassante

La seconda cosa da fare è andare a fare shopping. Può sembrare un consiglio strano, dopo tutte le spese sostenute a Natale, però è proprio in questo periodo che ci sono i saldi e le migliori occasioni. Quindi, il primo buon proposito dell’anno dovrebbe proprio essere quello di rinnovare il guardaroba con pochi soldi.

Infine, concentriamoci su casa nostra. Cerchiamo di capire che cosa ci piace e che cosa no, e iniziamo a pianificare i cambiamenti. Magari vogliamo cambiare cucina, oppure vogliamo acquistare dei mobili nuovi per il soggiorno. In ogni caso, è importante sapere ad inizio anno che cosa vogliamo fare, così da poterci organizzare e iniziare a fissare un budget.

In questo modo riusciremo a capire quanto dobbiamo risparmiare per poter effettuare tutte le modifiche necessarie. Se sfruttiamo correttamente questa fase cruciale, casa nostra uscirà dal 2022 molto migliorata e senza pesare troppo sul portafoglio.

