Chi di noi segue le riviste di moda e il lavoro delle influencer conoscerà la teoria delle bodyshape. Questa disciplina studia e approfondisce quali sono gli indumenti e gli abbinamenti perfetti per esaltare la forma del corpo. Ognuno di noi, infatti, ha un corpo che rientra in una categoria. Pera, rettangolo e clessidra sono alcune delle forme che si possono avere. Ogni shape ha abiti e modelli che si addicono per esaltarne i punti forti.

Oggi vogliamo parlare di un capo d’abbigliamento che sta impazzando nell’attuale stagione che è perfetto per chi non ha un punto vita definito e magari ha qualche chilo di troppo. Infatti, non è un corsetto ma questo indumento alla moda snellisce e slancia chi lo indossa e crea un effetto sexy e moderno.

Il potere dei social

In passato erano le riviste e i media tradizionali come la TV e il cinema a far propagare le mode. Ora, con il crescente potere delle influencers, i social media sono in grado di rendere virali tendenze di abbigliamento e beauty. Oggi parliamo di un capo d’abbigliamento che è diventato diffusissimo dopo che alcune personalità famose lo hanno indossato.

Stiamo parlando del crop top a maniche lunghe, che altro non è se non un maglioncino più corto del solito. Se un maglione normale copre la pancia e arriva sotto l’ombelico, questo modello è corto e arriva sotto al seno. Può essere in lana o in cotone, l’importante è che sia aderente e scollato.

Questo maglione solitamente viene usato sopra una camicia o una maglia a maniche lunghe ed è comodo e caldo. Ma ciò che lo rende così amato è proprio la sua forma e il modo in cui può rendere più magre e snelle.

Non è un corsetto ma questo indumento alla moda snellisce e slancia anche i fisici più tozzi e tarchiati

Se indossiamo un top crop a maniche lunghe, abbiamo il vantaggio che questo arriva proprio sopra al punto vita, mettendolo in risalto.

Se non abbiamo un punto vita naturalmente definito e abbiamo una forma a rettangolo o a mela, il top crea una meravigliosa silhouette a clessidra. In questo modo sembreremo più magre e slanciate, il seno e la vita verranno esaltati. Per tutti questi motivi il top crop a maniche lunghe è diventato il must della primavera estate 2022, amato dalle giovanissime e non solo.

Approfondimento

