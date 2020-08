Il terreno col tempo tende ad impoverirsi dalle sostanze di cui è composto ed occorre fertilizzarlo e arricchirlo con le giuste sostanze naturali.

I fertilizzanti naturali fai dai te arricchiscono il terreno del nostro orto, della coltivazione di piante in vaso, in giardino e in casa. Sono facili da reperire e da preparare. Ecco un elenco che mettiamo a vostra disposizione.

Quali sono i fertilizzanti naturali per il terreno

Fondi di caffè

I fondi di caffè rilasciano nel terreno azoto e sostanze antiossidanti. Si possono aggiungere al compost oppure spargerli sul terreno. Occorre aggiungerli con moderazione perché rendono acido il terreno. È utile per molte piante ornamentali come: gerani, camelie, azalee…

Bucce di banana

Basta ridurre in pezzetti le bucce di banana e inserirle nel terreno ad una piccola profondità.

Lievito di birra

Il lievito di birra è un fertilizzante naturale molto utile per le rose. Per prepararlo bisogna sciogliere tre cucchiai di lievito di birra in dieci litri di acqua calda. Irrigare le piante con il liquido ottenuto.

Acqua di cottura delle verdure

L’acqua delle verdure che noi cuciniamo è ricca di nutrienti che vengono rilasciati dalle stesse piante. Basterà’ farla raffreddare e irrigare.

Macerato di ortica

Il macerato di ortica è un ottimo fertilizzante fai da te. Basta prendere un chilo di ortica fresca oppure secca e farla macerare in dieci litri di acqua. Lo si lascia macerare per dodici ore e viene utilizzato spruzzandolo direttamente sulle piante. Apporteremo in questo modo: nitrato, potassio, magnesio e tanti altri elementi utili.

Le Alghe marine

Se trascorriamo delle giornate al mare possiamo raccogliere delle alghe per preparare un fertilizzante naturale. Il procedimento è uguale a quello della ortica.

Gusci d’ uovo

Dell’ uovo non si butta nulla! Con il suo guscio possiamo preparare un ottimo fertilizzante. Tritare il guscio e spargerlo sul terreno. Il guscio dell’uovo contiene calcio.

Infuso di Calendola e Camomilla

Il loro infuso usato come fertilizzante aiuta nella fioritura delle piante.

Approfondimento

Rimedi naturali e insetticidi biologici per l’orto e le piante ornamentali