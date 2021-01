Tutti quanti possediamo dei gioielli in oro, ma solamente pochi di noi ne capiscono il vero valore. Per comprenderlo, infatti, è necessario capire qual è il valore dell’oro stesso di cui tali gioielli sono fatti. Proprio per questo oggi cercheremo di capire quali sono i diversi tipi di oro utilizzati in gioielleria e quali sono i più preziosi.

Difatti, ecco spiegato dagli esperti quanto valgono realmente i nostri gioielli in oro. Iniziamo subito.

Come capire il valore dell’oro

Moltissime persone pensano che tutto quanto l’oro abbia pari valore. Altri, invece, sono convinti che lo stesso sia più o meno costoso a seconda del colore. Solamente pochi conoscono il segreto sotteso al valore di questo metallo prezioso.

La vera risposta sul valore dell’oro è data dal carato dello stesso. Con questo termine si indica la quantità di oro presente all’interno del gioiello. Ogni gioiello viene realizzato utilizzando una lega di materiali, tra cui l’oro. Per cui se ci si aspetta di stringere tra le mani un gioiello di grande valore, fatto al 100% d’oro, si potrebbe rimanere profondamente delusi.

La preziosità dipende dai carati

Il carato è la misura con cui si valuta la purezza dell’oro. Lo stesso può andare dai 24 carati ai 9. Mentre la prima misura indica dell’oro allo stato puro, la seconda presenta percentuali sotto al 50%.

Quindi, di quale percentuale d’oro sono fatti i nostri gioielli? Solitamente in oreficeria si utilizza l’oro a 18 carati, in cui solamente il 75% è oro, il resto è dato da materiali meno preziosi.

Per questo motivo prima di fare un investimento in gioielli, o di pensare che gli stessi possano essere un bene riparo, bisogna stare attenti. Comprando un piccolo lingotto si può ottenere un grado di purezza fino a 24 carati. Capaci di ridarci tutto l’investimento fatto, nel caso ne avessimo bisogno.

In conclusione, ecco spiegato dagli esperti quanto valgono realmente i nostri gioielli in oro. Se si è interessati ad altri argomenti similari sarà possibile trovare tutti gli articoli richiesti nella nostra sezione “Cultura e Società”. Nel caso si sia interessati ai gioielli utili e di stile, si può inoltre cliccare su questo link .