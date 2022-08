I 3 segni zodiacali meno fedeli che potrebbero tradire durante l’estate

L’estate è ormai iniziata e molti di noi sono finalmente pronti ad andare in vacanza. C’è chi ha organizzato un viaggio con il proprio partner (e se ancora volesse prenotare, potrebbe scegliere un luogo più che economico e davvero meraviglioso). Tante altre coppie, invece, faranno delle vacanze separate con i propri amici. E si tratta di una scelta sicuramente più che rispettabile. Il problema sorge quando uno dei due partner non si sente esattamente tranquillo. Infatti, può succedere, soprattutto durante l’estate, che salgano alcuni spiacevoli dubbi.

Secondo l’astrologia, ci sono dei segni che sarebbero più propensi a tradire rispetto ad altri

Le domande e i dubbi che solitamente assalgono i partner, riguardano per lo più la fedeltà della propria metà. Infatti, può succedere che, per diverse cause, venga a mancare un po’ di fiducia in una coppia. In questo caso, ovviamente, dovremmo capire i motivi di base e lavorarci. Ma se siamo curiosi di vedere se il nostro partner tende al tradimento, secondo gli astri, potremmo provare a capirlo. E, in particolare, potremmo guardare cosa l’astrologia pensa in merito.

Leone e Ariete tra i più papabili che potrebbero mostrarsi infedeli durante questa stagione estiva

Pare che, tra i segni che potrebbero dimostrarsi infedeli, troviamo innanzitutto il Leone. In questo caso, infatti, coloro che sono nati sotto questa stella, tendono ad amare le attenzioni. Dunque, durante una vacanza, non sarebbe da escludere un desiderio di farsi notare. In questo caso, ovviamente, questo segno potrebbe non spingersi oltre, ma comunque entrerebbe in un percorso che potrebbe non far piacere all’altro partner.

Al tempo stesso, in questa lista, ritroviamo anche l’Ariete. Segno di fuoco, passionale al massimo, l’Ariete ama le emozioni forti e intense. E per questo si ritrova in questa classifica. Infatti, trovandosi in situazioni in cui l’istinto potrebbe fare da padrone, non è detto che l’Ariete deciderà di discostarsene.

I 3 segni meno fedeli che potrebbero tradire durante l’estate

Infine, ritroviamo il Toro. Per quanto si tratti di un segno molto concreto, realista e attento, ci sono dei motivi per cui si ritrova in questa lista. Il Toro, infatti, difficilmente si accontenta nella vita. E, se dovesse essere un periodo un po’ di crisi con il proprio partner, non è detto che rifiuterà attenzioni altrui.

Dunque, sono proprio questi i 3 segni meno fedeli che potrebbero compiere qualche passo falso durante questa stagione estiva. Ovviamente, l’astrologia va presa con le pinze e non si deve fare di tutta l’erba un fascio. Ma certamente, per alcuni di noi, queste informazioni potrebbero risultare più che interessanti.

