È da metà ottobre che evidenziamo come investire sulla società della famiglia Berlusconi poteva essere un affare di lungo periodo. Da quei livelli il titolo è salito del 30%, ma il rialzo di Mediaset non è ancora finito anzi potrebbe essere solo all’inizio.

Questo scenario supportato dall’analisi grafica e previsionale, però, non trova riscontro nelle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Il rialzo di Mediaset non è ancora finito anzi potrebbe essere solo all’inizio: le indicazioni dell’analisi grafica

Mediaset (MIL:MS) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a quota 2,138 euro in rialzo dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma da ormai 10 settimane non riesce a staccarsi dalla livello in area 2,116 euro. Il fatto che lo Swing Indicator è rialzista fa pendere la bilancia dalla parte dei tori, ma non bisogna abbassare la guardia. Una chiusura settimanale inferiore a 1,924 euro, infatti, metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Qualora, invece, dovesse reggere alle pressioni dei ribassisti, porterebbe le quotazioni in area 2,42 euro, prima, e area 2,91 euro, dopo.

Time frame mensile

La tendenza in corso è saldamente rialzista sostenuta com’è dal BottomHunter e dallo Swing Indicator. Ci sono, quindi, tutti presupposti per una continuazione del rialzo con massima estensione in area 3,32 euro per una performance del 50% dai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 2 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso le quotazioni potrebbero tornare sui minimi del 2020.

Mediaset: proiezione rialzista in corso sul time frame mensile. Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.