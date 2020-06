Gli automobilisti che affrontano le spese per l’assicurazione dell’auto potrebbero prendere in esame almeno 3 modi per abbassare il costo del premio.

. Il pagamento della RC Auto ogni anno rappresenta una voce importante nel bilancio di una famiglia. Si consideri che l’importo dovuto per l’acquisto della polizza pesa in misura pari al 6,5% sulla retribuzione mensile del contraente. In soccorso dei lettori che a causa del Covid-19 non hanno potuto circolare abbiamo scritto l’articolo “In arrivo il rimborso dell’Rc auto: come chiedere la restituzione dell’assicurazione non goduta”.

Suggeriamo ora in due righe i 3 modi per abbassare il costo dell’assicurazione auto. Vi forniremo consigli e informazioni utili perché di fatto è possibile risparmiare non poco sull’ammontare complessivo del premio assicurativo. Se avete perso la speranza che le compagnie assicurative riducano le tariffe delle polizze, armatevi allora di conoscenza. Solo chi conosce e sa come fare potrà spuntare un costo inferiore.

I 3 modi per abbassare il costo dell’assicurazione auto

Il primo passo che l’automobilista potrebbe compiere in direzione del risparmio prevede il confronto tra le tariffe che le diverse compagnie assicurative propongono. Dovreste quindi evitare l’errore di recarvi presso una specifica agenzia assicurativa perché in tal modo vi verrà fornito un unico preventivo. Conviene invece confrontare i costi delle polizze online inserendo i dati relativi all’auto e al conducente in modo da ottenere preventivi da più compagnie.

Il secondo modo per ridurre il costo del premio consiste nel rinunciare al malus che penalizza l’automobilista responsabile di sinistri. Secondo la formula bonus-malus il conducente guadagna una classe di merito più vantaggiosa o retrocede in una più costosa in presenza di eventuali incidenti. A disciplinare tali disposizioni interviene il Codice delle assicurazioni private. Nello specifico, l‘articolo 134 del Decreto legislativo 209/2005 dispone che “le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati”.

Al conducente conviene tuttavia spesso provvedere di propria tasca al risarcimento del danno che ha arrecato piuttosto che subire un declassamento di merito. E giungiamo così al terzo modo che vi consentirà di abbassare l’importo da corrispondere alla compagnia assicurativa e che consiste nei contratti personalizzati. Esiste difatti la possibilità di acquistare una polizza assicurativa i cui termini del contratto rispondono alle specifiche esigenze del contraente. Si ottiene un buon margine di risparmio se per esempio si dichiara di essere l’unico conducente dell’auto o di essere capace della cosiddetta guida esperta. Allo stesso modo, ci si garantisce una riduzione del costo complessivo accettando la condizione del risarcimento di eventuali danni presso un’autofficina convenzionata.