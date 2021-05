Avere i vetri belli puliti è sintomo di pulizia ed igiene della nostra casa. Pulire i vetri di grandi o di piccole dimensioni può, però, essere un’operazione fastidiosa specie se sono molto sporchi.

In realtà, può anche essere molto più semplice di quello che si pensa se si utilizzano le tecniche giuste e i prodotti adatti. Se si seguono questi accorgimenti eliminare le macchie di sporco e gli aloni sui vetri sarà un gioco da ragazzi e si avranno vetri brillanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Quando è il tempo in cui conviene pulire i vetri di casa

Non bisogna però trascurare anche il momento in cui si decide di pulirli perché è fondamentale se non si vuole rendere il lavoro vano. La luce del sole diretta, ad esempio, non va bene perché quando si termina l’operazione di pulizia gli aloni saranno ancora lì ad aspettarci.

Nemmeno la pioggia può andare bene perché la parte esterna rischia di essere colpita dalle goccioline provocando inevitabilmente aloni e sporco. Se si vuole pulire i vetri, l’ideale è una giornata piena di nuvole.

Quello è il momento più adatto senza sole diretto e pioggia. Detto questo, però, serve capire come evitare di avere vetri sporchi ma ben puliti.

Ecco allora i 3 fantastici ed economici rimedi per eliminare gli aloni e far diventare pulitissimi e trasparenti in poco tempo i vetri di casa.

Il panno in microfibra con l’aceto e l’uso dell’ammoniaca

Iniziamo con il metodo dei panni di stoffa o in microfibra e un bicchiere d’aceto in un litro d’acqua. Con questo tessuto, è possibile prima rimuovere i residui di polvere e poi, imbevendo un’altra pezza nell’aceto, si può passare sul vetro.

Strofinando bene il risultato sarà un vetro trasparente e pulitissimo. Se lo si vuole rendere ancora più brillante, basta aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio e i vetri saranno splendenti.

Il secondo metodo è quello che richiede l’uso dell’ammoniaca. Bisogna diluirne un tappo per un litro d’acqua e sarà tutto pronto per passarlo sugli specchi e avere un risultato straordinario.

Il preparato speciale per pulire i vetri

Infine, tra i 3 fantastici ed economici rimedi per eliminare gli aloni e far diventare pulitissimi e trasparenti in poco tempo i vetri di casa c’è questo preparato. Ovvero acqua calda, succo di limone e poche gocce di detersivo per piatti ed un po’ di alcool.

È un mix perfetto per pulire i vetri di casa e si può versare all’interno di uno spruzzino e pulire il vetro usando uno straccio di giornale stropicciato. Infine, se si vuole rendere il tutto perfetto è bene pulire i vetri interni in modo orizzontale mentre quelli esterni in una direzione verticale ed il gioco è fatto.