Mercoledì 14 aprile iniziano ad essere pubblicate le trimestrali delle società americane e si attende un aumento degli utili in media del 25%. Dopo il forte impatto della pandemia e la successiva ed altrettanto forte ripresa successiva, ora l’attenzione degli addetti ai lavori e sulla guidance futura delle società e su come inciderà sull’economia la politica economica del nuovo Presidente che per rilanciare ulteriormente la crescita potrebbe aumentare le tasse sulle aziende.

Come incideranno le nuove tasse di Biden sugli utili delle società di Wall Street e quale focus sulle trimestrali di Bank of America, BlackRock e Citigroup?

Forse è ancora prematuro calcolare l’incidenza di queste tasse (ancora non si conosce il piano nei dettagli) sugli utili anche se c’è chi già proietta un impatto dal 3% al 7% o addirittura superiore. Noi prima di fare ipotesi, preferiamo attendere ulteriori sviluppi e conoscere i dettagli.

Andiamo ora ad analizzare i singoli titoli per esprimere le nostre raccomandazioni e capire cosa attendere dalle loro trimestrali che verranno pubblicate nella giornata di giovedì 15 aprile. Come al solito andremo a normalizzare i bilanci degli ultimi anni per calcolare il fair value e il nostro giudizio sulla eventuale sotto/sopravalutazione.

Bank of America (NYSE:BAC), ultimo prezzo a 40,06.

Si prevede che gli utili cresceranno dell’11,04% all’anno.

Dividend yield dell’1,8%.

Le nostre stime portano ad un fair value in area 35 dollari per azione, ma riteniamo una possibile revisione al rialzo e di non poco. Tendenza di lungo termine rialzista. Stop loss a 3,61 e target a 1/3 mesi in area 45,89/51,14.

BlackRock, ultimo prezzo a 807,98.

Si prevede che gli utili cresceranno del 8,03% all’anno mentre sono cresciuti del 7,9% all’anno nell’ultimo quinquennio.

Dividend yield del 2,04%

Le nostre stime portano ad un fair value in area 765 dollari per azione, ma riteniamo una possibile revisione al rialzo e di non poco. Tendenza di lungo termine rialzista. Stop loss a 712,27 e target a 1/3 mesi in area 855/922.

Citigroup, ultimo prezzo a 72,69.

Si prevede che gli utili cresceranno dell’11,27%.

Dividend yield del 2,81%

Le nostre stime portano ad un fair value in area 93 dollari per azione. Tendenza di lungo termine rialzista. Stop loss a 69,14 e target a 1/3 mesi in area 78/82,69.

Si procederà per step.