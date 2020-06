Guida sull’Home staging: il marketing di successo per vendere immobili usati.

La prima impressione è quella che conta. Questo è tanto vero che, alle volte, le impressioni che si danno e si ricevono restano incollate addosso. Come dei veri e propri marchi a fuoco. E nulla sembra sfuggire al cosiddetto colpo d’occhio iniziale. Quindi attenzione a ciò che si dice o si fa, in presenza di estranei. Ma anche in situazioni dove si tiene particolarmente a fare sfoggio di qualcosa. Stando agli esperti di “home staging”, una buona impressione di un immobile può produrre un sostanziale incremento del valore percepito.

E questo sembra valere tanto ai fini della fissazione del prezzo di vendita, quanto ai fini dei canoni di un affitto. Ma cosa s’intende esattamente con l’espressione “home staging”? Veicolata dall’inglese, si tratta di un’espressione che ultimamente imperversa in largo e in lungo. Molto semplicemente, gli operatori di “home staging” si occupano di come mettere in scena l’immobile. Ovvero di come preparare una casa in funzione della sua immissione nel mercato.

Cos’è l’ “Home Staging” in pillole

Per migliorare il cosiddetto “appeal” di una casa alle volte è più che sufficiente un intervento di “home staging”. Vale a dire: una sorta di make up della “facciata”, in termini di un’equilibrata collocazione degli elementi di arredo, di uno studio dei punti luce, quindi di una serie di allestimenti predisposti ad arte. Il fine a cui si vuole pervenire: la massima valorizzazione dell’immobile, con uno studio mirato ad esaltare i punti forti rispetto ai deboli.

Quindi come si può dedurre, esula da questo concetto quello più radicale di ristrutturazione. Il fine è semplicemente che la casa venga percepita al meglio, durante il limitato lasso di tempo delle visite. Cruciale in tal senso, anche la qualità delle fotografie con cui si reclamizzano gli immobili negli annunci pubblicitari.

Home Staging: il marketing di successo per vendere immobili usati

Secondo agli esperti di “Home Staging” un corretto intervento sull’immobile consente di massimizzare tanto le probabilità che i prezzi di vendita, con una drastica riduzione dei tempi di trattativa. Stando ai dati resi noti dall’Associazione Nazionale Home Staging Lovers e dall’Associazione Professionisti Home Staging Italia, gli immobili allestiti “ad hoc” avrebbero un tempo di vendita quattro volte più veloce rispetto alla media.

Un restyling che consentirebbe addirittura percentuali di vendita superiori al 90% rispetto agli altri immobili. Altro punto a favore per chi opta per l’ “Home staging”, riguarda la scontistica. E’ stato infatti rilevato che lo sconto medio post “home staging” è del 5% circa contro il 10,5% della media italiana. Se la forma equivale a sostanza, l’home staging è un asso nella manica.