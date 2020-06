Ecco i motivi validi per cui comprare i migliori titoli azionari nel settore sanitario digitale. Andiamoli a vedere. Gli stakeholder del settore sanitario non possono più indugiare nella trasformazione digitale. Attingere all’innovazione può saziare i consumatori affamati di convenienza e permettere di affrontare alcune enormi sfide che comprimono i loro profitti.

La personalizzazione e la convenienza sono diventate una posta in gioco in quasi tutti i settori. I consumatori stanno estendendo la domanda di queste esperienze alimentate dal digitale anche al settore sanitario in generale. Parecchi consumatori hanno espresso la volontà di affidarsi ai servizi di assistenza che possono fornire loro esperienze digitali migliori.

Non solo gli operatori sanitari storici che abbracciano la digitalizzazione sono in grado di attrarre la condivisione delle idee con i consumatori che richiedono un’assistenza iper-conveniente. Ma possono anche sfruttare l’innovazione per attirare le imprese ed evitare spese eccessive. I contribuenti stanno incorporando strumenti digitali nei loro pacchetti di benefit per aumentare i risultati sanitari e ridurre i costi dell’assistenza. Questo mentre i sistemi sanitari si stanno rivolgendo alla telemedicina e all’Intelligenza Artificiale per combattere la carenza di manodopera. In secondo piano, le aziende farmaceutiche e i produttori di dispositivi medici stanno scommettendo sulla tecnologia digitale per ramificarsi in nuovi flussi di reddito. I distributori stanno utilizzando la blockchain per processi più efficaci ed efficienti, onde fermare le perdite di contante nelle catene di fornitura. Queste sono le tendenze trasformative del settore sanitario digitale. Quali sono i migliori titoli azionari?

Gli operatori storici che non reagiscono rischiano di perdere affari a vantaggio di nuovi operatori.

Le grandi aziende tecnologiche (Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft) e i nuovi operatori digitali di nicchia (American Well, Livongo), stanno costruendo il loro business, invadendo il territorio degli operatori storici, e aumentando la concorrenza.

Oltre ai già citati giganti tech, alcune delle migliori start-up e aziende di tecnologia sanitaria digitale mirano ad attirare i consumatori dagli operatori sanitari tradizionali attraverso il loro approccio incentrato in primo luogo sul consumatore, e basato sulla tecnologia. Tra queste ci sono Fitbit, Uber, Walmart. E poiché sono meno gravati da infrastrutture antiquate, potrebbero essere meglio posizionati per lanciare soluzioni digitali e attirare i consumatori. Ecco perché stiamo assistendo a società radicate che cercano di sfruttare i servizi che questi nuovi arrivati offrono, attraverso partnership e acquisizioni, piuttosto che perdere pezzi del loro business a loro favore.

Impossibile stare lontano da questo settore, che riceverà in pieno la digitalizzazione prossima ventura (ed in realtà già arrivata). La rapida digitalizzazione dell’assistenza sanitaria è un insieme di fattori. Tra questi, una base di consumatori affamati di convenienza, un aumento dell’utilizzo di fattori clinici e non clinici ad ampio raggio per guidare l’assistenza personalizzata, e l’aumento dei costi delle malattie croniche.

Le principali soluzioni digitali per la salute come la teleassistenza sanitaria, la terapeutica digitale, i servizi di test genetici, l’intelligenza artificiale, i prodotti indossabili, il cloud computing e la blockchain stanno catalizzando la rivoluzione digitale del settore sanitario.