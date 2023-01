Hai notato quelle righe sui bicchieri di plastica? Ecco a cosa servono davvero!

Con le feste che ti stai lasciando alle spalle, ne avrai viste parecchie di posate e piatti di plastica. E forse avrai notato che sui bicchieri di plastica ci sono delle righe circolari, che ne ricoprono parte della superficie. A cosa servono? Oggi te lo spieghiamo e siamo certi rimarrai a bocca aperta.

Molti pensano che le linee circolari sui bicchieri di plastica servano solamente ad avere maggiore presa sul bicchiere stesso. In realtà, la motivazione principale della loro esistenza non è questa, e nemmeno sono lì con lo scopo di abbellire il bicchiere. Scopriamo allora a cosa servono realmente.

Quali sono le caratteristiche

L’inventore dei bicchieri di plastica ha mandato delle linee guida alle varie aziende produttrici. Su queste linee guida è indicato come e quante linee circolari vadano inserite sui bicchieri. Infatti, queste righe servono per delineare la quantità esatta consigliata di liquido da versare, in base al tipo di bevanda. Perché dovrebbe essere necessario? Si possono considerare strumenti utili per evitare di esagerare con le dosi, e per ridurre sbronze e malesseri che ne conseguono.

Hai notato quelle righe sui bicchieri di plastica? Servono per gli alcolici

La prima linea dal basso si riferisce alla quantità di alcol consigliata per superalcolici e liquori come gin, vodka e simili. Corrisponde all’incirca a 30 ml. Tra quelle centrali c’è poi quella che indica la quantità ideale di vino (circa 150 ml). Per ultima c’è la birra, indicata dall’ultima riga in alto sul bicchiere, che corrisponde circa a 360 ml.

Tuttavia, non è da escludere una seconda funzione di queste sagomature. Oltre ad indicarti la quantità di alcolici da consumare a seconda della tipologia, queste zigrinature rendono la plastica più rigida e resistente. Senza queste righe, probabilmente, la plastica del bicchiere si piegherebbe alla minima pressione. Stesso dicasi per il bordo più spesso.

Cosa si può fare con i bicchieri di plastica usati

Oltre a conoscere l’affascinante struttura dei bicchieri di plastica, è bene sapere anche come riutilizzarli. In un Mondo sempre più inquinato, l’ultima cosa da fare è abusare di bicchieri e posate di plastica, di cui non abbiamo davvero bisogno. Se però li hai in casa e cerchi un modo per riutilizzarli, oltre alle classiche decorazioni per bambini o vasetti per piantine, potresti realizzare delle splendide alzatine per dolci.

Ti basterà incollare un bicchiere di plastica (perché no, anche opportunamente decorato a tuo gusto) sotto un piatto di plastica. Il risultato sarà una carinissima alzatina, per dolci e biscotti avanzati dalle feste, dal gusto ecologico e soprattutto low cost. Hai notato quelle righe sui bicchieri di plastica? Oltre ad essere fedeli alleate per l’autocontrollo, sembrano proprio urlare “decorami”! Dopotutto, meglio darsi al riciclo creativo, piuttosto che all’alcol. Non credi?