Negli ultimi anni siamo stati tutti testimoni di un cambiamento epocale nel mondo della tecnologia. Difatti siamo passati dall’avere telefoni con funzioni limitate a comprare, ad oggi, veri e propri computer tascabili. In grado di portare a termine infinite funzioni che vanno dalla messaggistica alla ricerca in rete. Anche per questo motivo, l’attenzione e la cura verso questi dispositivi è cresciuta in maniera smisurata. Proprio perché ci siamo resi conto di quanto preziosi, e delicati, siano in realtà questi telefoni di ultima generazione.

Più prestazioni meno batteria

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Con tutte le funzioni che i nuovi smartphone presentano, risulta chiaro come la batteria di questi nuovi dispositivi non possa essere paragonata a quella dei telefoni del passato. D’altronde il processo è molto semplice. Lavorando di più infatti la batteria andrà a consumarsi più rapidamente. Oltre ad essere più vulnerabile ai fattori esterni e, di conseguenza, ai nostri possibili errori. Ma cerchiamo di capire meglio.

Guai in arrivo per chi fa sempre questo errore con il telefono perché distrugge la batteria

Come dicevamo effettivamente gli smartphone lanciati sul mercato negli ultimi anni si presentano più preziosi e delicati rispetto a quelli passati. Ciò vuol dire che anche le prestazioni della batteria possono modificarsi più rapidamente e facilmente, soprattutto se non prestiamo attenzione a dettagli importantissimi. Quali ad esempio quello di cui parliamo oggi. Ci riferiamo in particolare allo sbaglio che moltissimi fanno di poggiare il proprio smartphone accanto ai fornelli accesi mentre cucinano. Che sia per far partire un timer o per rispondere ad un messaggio, tanti non riescono a staccarsi dal telefono mentre preparano.

Il problema è che il fornello acceso rappresenta una fonte di calore importante che andrà inevitabilmente a rovinare la batteria dello smartphone. Il quale, per stesso suggerimento dei produttori, non dovrebbe mai essere lasciato in un ambiente dove la temperatura supera i trentacinque gradi. Andando dunque ogni giorno a posizionare il telefono vicino al fornello in funzione, in poco tempo potremmo incontrare problemi legati alle prestazioni della batteria. Suggeriamo dunque di fare molta attenzione a questo particolare, oltre che a prendere alcuni accorgimenti al fine di non far scaricare velocemente la batteria. Come, ad esempio, levare la vibrazione quando non necessario. Ecco dunque spiegato come ci saranno guai in arrivo per chi fa sempre questo errore con il telefono perché distrugge la batteria.