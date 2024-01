In che modo gli investitori dovrebbero comportarsi per guadagnare soldi nel corso di quest’anno? Ecco gli utili consigli degli analisti di Pictet AM.

Come sottolinea Paolo Paschetta di Pictet AM, molti risparmiatori si sono trovati disorientati dagli ultimi 3 anni di crisi, di tensioni geopolitiche e di politiche restrittive da parte delle Banche centrali.

Tuttavia, per investite con successo nei mercati è molto importante non farsi prendere dallo sconforto e dal panico, onde evitare di aumentare i rischi di perdita.

Guadagnare soldi sui mercati nel 2024, ecco i consigli di Pictet AM

La parola d’ordine del 2024 per Pictet AM è infatti una sola: equilibrio. Come sottolineano i suoi analisti, è importante non ragionare di pancia quando si investe in Borsa.

D’altronde, è risaputo che la formula per il successo negli investimenti non prevede decisioni avventate e che una delle caratteristiche più importanti per chi vuole guadagnare in Borsa è mettere a bada la propria emotività. Solo in questo modo si potrà ragionare lucidamente e muoversi nel modo giusto nei mercati.

Le raccomandazioni degli analisti per il futuro e su cosa potrebbe essere opportuno investire

Pictet AM si dichiara positiva sulle componente obbligazionaria per il 2024, in particolare sui titoli del tesoro USA, sulle obbligazioni societarie Ig e sul debito emergente.

Lato equity, gli analisti prediligono i titoli ad alta redditività, con ”solidi fondamentali, bilanci sani e bassa leva finanziaria”. Inoltre, ritengono sia molto importante puntare su aziende capaci di investire sul lungo periodo nei trend dominanti, come l’Intelligenza Artificiale.

Infine, Pictet AM raccomanda agli investitori di diversificare sia geograficamente che settorialmente i propri portafogli nel corso di quest’anno. In questo modo potranno minimizzare i rischi e al contrario aumentare i guadagni.

Ecco, quindi, i consigli di Pictet AM per guadagnare soldi sui mercati nel 2024.

