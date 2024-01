Come comportarsi quando la propria previsione è contraria a quello che sta accadendo sui mercati? Semplice, seguire la tendenza dei mercati. Mai tradare un mercato con previsioni e chi lo fa è solo e sempre un vero sconsiderato. Si deve diffidare da chi lo fa e guai a prenderne esempio! Questo satrebbe la fine dei propri soldi. Ci troviamo in un momento davvero particolare: assistiamo a una divergenza fra quello che prevedono le medie storiche dal 1898 ad oggi e quella che è la strada che stanno sguendo i grafici. Continuerà? Potrebbe! Al momento dinanzi a noi abbiamo una data importante ed è quella della scadenza del nostro setup annuale del 7 marzo. Si arriverà ad essa con un minimo o con un massimo? Cè da rimarcare che la prima data di setup importante, calcolata secondo i nostri algoritmi proprietari è quella del 20 maggio (scadenza rossa). In questo giorno potrebbe formarsi un minimo/massimo rilevante. Per il fenomeno dell’alternanza che secondo i nostri calcoli funziona con probabilità del 70%, in questa data potrebbe formarsi un minimo. Poi si vedrà. Frattanto, siamo arrivati a giornate decisive per i mercati fino a marzo.

Il Vix non dà segnali

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 19 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.664

Eurostoxx Future

4.468

Ftse Mib Future

30.360

S&P500

4.839,81.

Il quadro probabilistico rimane invariato da ora alla fine di questa settimana, anche se la giornata di domani sarà importante per capire quello che potrebbe accadere proprio fino a questo venerdì e ben oltre (marzo?).

Giornate decisive per i mercati fino a marzo

La tendenza ribassista di breve termine inziata da un paio di settimane, potrebbe continuare se i seguenti listini chiuderanno questa settimana di contrattazione su livelli inferiori a:

Dax Future

16.928

Eurostoxx Future

4.527

Ftse Mib Future

30.724

Invece, inizierà una tendenza ribassista di breve termine se lo S&P 500 chiuderà la stessa seduta di contrattazione su livelli inferiori a:

S&P500

4.696.

Il Vix è in fase laterale e non ci aiuta a dare conferme o smentite alla tendenza o alla nostra previsione annuale.

