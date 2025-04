Guadagna più del 14% a Wall Street il colosso farmaceutico, grazie alla nuova pillola contro il diabete: risultato storico per gli analisti

Il settore farmaceutico sembrerebbe resistere alla crisi economica. In particolare, nelle ultime ore spicca il rally di Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), le cui azioni sono cresciute di circa 14% dopo la pubblicazione dei risultati relativi alla sperimentazione di Fase 3 di Orforglipron, una nuova pillola per la cura del diabete di tipo 2.

Attualmente, le azioni di Eli Lilly sono scambiate a 839,96 dollari. La ricerca è stata effettuata su 559 malati di diabete di tipo 2, che hanno assunto il farmaco sperimentale e un placebo per 40 settimane. Nei pazienti curati regolarmente con l’Orforglipron è stato riscontrato un abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue dall’1,3% all’1,6%. In generale, il 65% delle persone curate con tale terapia hanno beneficiato di un ritorno del valore della glicemia nella norma (ossia del 6,5%, secondo i canoni imposti dall’American Diabetes Association).

Eli Lilly vola a Wall Street grazie a Orforglipron

La novità sarebbe straordinaria, visto che la pillola di Eli Lilly è la prima cura per via orale contro il recettore GLP-1 ad aver completato con parere positivo la sperimentazione di Fase 3. Finora erano stati effettuati 7 studi, ma nessuno aveva portato un risultato simile.

Dalla ricerca è anche emerso che. L’efficacia del farmaco nella cura del diabete di tipo 2, dunque, sarebbe rafforzata; a ciò si aggiunge la, che va effettuata una volta al giorno e non prevede restrizioni di cibo e acqua.

È enorme l’entusiasmo intorno al progetto, come ha sottolineato il Presidente e CEO di Eli Lilly, David A. Ricks: “Orforglipron potrebbe fornire una nuova opzione e, se approvato, potrebbe essere facilmente prodotto e lanciato su larga scala per l’uso da parte di persone in tutto il mondo“.

Gli analisti, tra cui Tim Anderson di BofA Securities, hanno accolto positivamente la notizia del balzo di Eli Lilly a Wall Street, specificando come si tratti di uno degli eventi più importanti del settore delle aziende biofarmaceutiche.

Il rialzo delle azioni di Eli Lilly ha avuto delle profonde ripercussioni anche sui risultati di un’altra nota azienda farmaceutica: Novo Nordisk. Il colosso danese produce l’Ozempic, il noto farmaco antidiabetico utilizzato per dimagrire, e ha dovuto fare i conti con un calo del titolo dell’8%, in seguito alla pubblicazione dei risultati della sperimentazione della pillola di Eli Lilly. Per combattere la concorrenza, anche Novo Nordisk ha comunicato che sta lavorando a un nuovo farmaco per via orale contro il diabete e l’obesità.

