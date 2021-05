In Italia la maggior parte delle persone è abituata a usare la tovaglia per coprire il tavolo durante ogni pasto. All’estero questa abitudine è molto meno frequente, ma molti di noi sono affezionati a questo complemento di biancheria per la casa.

Scuotere la tovaglia dopo ogni pasto è un semplice gesto che tutti noi compiamo quotidianamente in maniera automatica, ma che potrebbe essere evitato se seguiamo alcuni semplici consigli.

Oggi vediamo in che modo grazie a questo semplice trucco non dovremo più scuotere la tovaglia dopo ogni pasto.

Uno strumento semplice, ma utilissimo

In molti usano già degli aspirabriciole elettrici per pulire a fondo la cucina, ma noi oggi non vogliamo parlare di questo elettrodomestico. Oggi vogliamo parlare di un piccolo strumento che aspira le briciole incredibilmente senza l’uso di energia elettrica o di batterie.

Possiamo usare un pratico raccogli briciole manuale, formato da un piccolo parallelepipedo di plastica con un piccolo serbatoio interno e una spazzola a rullo.

Se passiamo l’aspirabriciole, grazie all’energia statica delle setole della spazzola potremo raccogliere le briciole e i residui di cibo dalla tovaglia senza il bisogno di scuoterla.

Grazie a questo semplice trucco non dovremo più scuotere la tovaglia dopo ogni pasto

Questo utile strumento può essere utilizzato non solo per la tavola, ma anche per i tappeti, la tappezzeria, il pavimento, le sedie e gli interni dell’automobile.

Il risultato che avremo è davvero strabiliante, lascerà le superfici totalmente pulite. La cosa fantastica è che non deve essere caricato, non usa energia elettrica e dura per sempre.

Si trova nei negozi di articoli casalinghi e anche online e ha un prezzo notevolmente ridotto.

Se useremo questo piccolo oggetto non dovremo più sbattere alla fine di ogni pasto la tovaglia né scopare le briciole da terra.

