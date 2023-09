Gratta e Vinci: domenica 1 ottobre una valanga di soldi per queste 2 persone descritte dai Tarocchi, tra cui una donna del segno del Toro, Vergine o Capricorno. L’altra potresti essere tu!

Con questa stesa generale di Tarocchi che capta le energie collettive per i primi del mese, emerge che esistono 2 persone destinate a vincere una fortuna, appartenenti a 2 segni zodiacali precisi. Leggi i profili dei baciati dalla fortuna, se l’amore non arriva il denaro può essere dietro l’angolo!

La sapienza arcana ben si sposa a raddrizzare le nostre scelte in ogni ambito della vita. Purché si sia abbastanza accorti da captare con lucidità i loro messaggi. Ed è scontato, ma doveroso, ribadire che nulla solleva l’essere umano dalla responsabilità del proprio libero arbitrio. Tuttavia, farsi dare un aiuto dagli Arcani, è pratica antica quanto il mondo, essendo che il mazzo nasce dalla tradizione egizia. Allora, perché non chiedere chi saranno i fortunati che porteranno a casa una grossa somma di denaro con il Gratta e Vinci: domenica 1 ottobre potrebbe essere la tua giornata della svolta! Il gioco non deve essere né un’ossessione né una schiavitù, ma per chi si riconoscesse nei due profili descritti dai tarocchi, forse varrebbe la pena di tentare anche con una piccola somma. In fondo, se è destino, basta una sola giocata all’anno, ma potrebbe essere proprio quella vincente.

Gratta e Vinci: domenica 1 ottobre una valanga di soldi per una donna del segno del Toro, Vergine o Capricorno

La stesa di tarocchi ci mostra una Regina di Denari, una donna forse sposata o impegnata, di certo dal temperamento mite e accogliente. Sembra essere un segno di Terra, ovvero Toro, Vergine o Capricorno. Potrebbe avere un’età compresa tra i 25 e i 50 anni. Il 3 di Denari affiancato al 10 di Spade, parla probabilmente di una perdita del lavoro. Difficoltà con i colleghi, pettegolezzi (Fante di Spade) hanno portato questa donna in un periodo di indecisione e stanchezza (2 di Spade). Con il Matto e le Stelle, questa vincita porterà un po’ di gioia e soddisfazione a questa persona. (9 di Coppe).

L’altra persona che vincerà è un uomo dal passato difficile

Il Re di Spade è una figura analitica, intelligente, quanto rigida introversa. Solitamente, è qualcuno che di professione indossa una divisa (medico, avvocato, pompiere, infermiere..) e caratterialmente ha il cuore indurito dalle acredini della vita. I segni zodiacali che gli corrispondono possono essere Gemelli, Acquario, Bilancia e può avere un’età tra il 25 e 50 anni. Questa persona è uscito da una situazione terribile (Luna e Arcano della Morte) un cambiamento drastico e radicale che ha messo alla prova le sue certezze. Una perdita, inganni, tradimenti: queste carte parlano di un profondo sconvolgimento emotivo, probabilmente dovuto alla cessazione di un rapporto sentimentale (Torre e 4 di Bastoni). Col 9 di Spade, questa persona è afflitta da incubi e paranoie, forse non dorme la notte. Con la Forza e il fante di Bastoni, questa vincita restituirà a questa persona un po’ di coraggio e fiducia.

