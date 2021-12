Chissà che cosa ci porterà il 2022, se fortuna oppure sventure. Siamo curiosi di saperlo, quindi ci rivolgiamo all’oroscopo per saperne qualcosa di più.

Ci sono alcuni segni che purtroppo incontreranno difficoltà ed insidie e faranno molta fatica durante il prossimo anno. Allo stesso tempo, però, ci saranno altri segni che invece si devono preparare a tanta felicità. Infatti, come vedremo, ci sono grandiose notizie per questi 3 segni zodiacali che brilleranno nel 2022 ed otterranno amore ed armonia.

I segni fortunati per il 2022

Iniziamo da Gemelli. Questo segno troverà una grande sintonia con tutte le persone che lo circondano. Darà un nuovo impulso alla vita di coppia con il partner e riscoprirà il valore dell’amicizia con vecchie conoscenze.

Anche in famiglia le cose andranno molto bene e il Gemelli passerà più tempo con i suoi cari. Insomma, questo segno troverà tanta armonia con gli altri. Sarà anche un buon momento lavorativo, in cui il Gemelli userà la sua creatività per risolvere problemi complessi ed otterrà così soddisfazioni professionali.

Il secondo segno che può sorridere è il Sagittario. Questo segno finalmente si libererà dalla sfortuna in amore che l’ha colpito nel 2021 e potrà guardare al prossimo anno con ottimismo. Incontrerà la persona giusta e riuscirà pian piano ad ottenere la sua fiducia. Nascerà così un nuovo rapporto molto felice.

Il Sagittario sarà quindi in armonia con la sua dolce metà, ma anche con sé stesso. Nel 2022, infatti, avrà tempo per fare tanta introspezione e ciò gli permetterà di capire che cosa è davvero importante per lui. Ridefinirà quindi le sue priorità e proseguirà la sua vita con determinazione.

Concludiamo con il Pesci, altro segno che se la passerà molto bene. Inizierà ridefinendo il suo rapporto con gli amici. Ci saranno quindi delle conoscenze che lasceranno il suo gruppo di amici ed altre che entreranno. Questi cambiamenti creeranno una maggiore armonia all’interno del circolo dei Pesci.

Anche dal punto di vista amoroso le cose andranno bene. Il Pesci, infatti, riuscirà finalmente a connettersi con i suoi sentimenti e ad esprimere il suo amore ad una persona che frequenta da qualche tempo. Sarà quindi l’inizio di un periodo felice insieme, fatto di gioia e condivisione di bei momenti.

